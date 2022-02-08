Sanayide doğalgaz kısıntısı sona erdi

Sanayi tesislerine uygulanan kısıntı bu sabah saat 08.00 itibarıyla sonlandırıldı. BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, sanayicilere bu süreçte gösterdikleri anlayış ve işbirliği için teşekkür edildi.

İran'ın teknik arıza gerekçesiyle 20 Ocak itibarıyla Türkiye'ye gaz girişini durdurması ve hava şartlarından dolayı konut tüketiminin rekor seviyeye ulaşması nedeniyle artan talebi karşılamak için sanayi ve doğalgaz santrallerinde kısıtlamaya gidilmişti. Sanayi tesislerine uygulanan kısıntı bu sabah saat 08.00 itibarıyla sonlandırıldı.

'ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER'

BOTAŞ'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 08.02.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile sonlandırılacaktır. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerine doğal gazda uygulanan kısıntının 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini duyurmuştu.