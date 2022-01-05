Sancaktepe Yenidoğan hattında bir durak daha kapatıldı

SANCAKTEPE-Yenidoğan-Taşdelen metro inşaatında yapılan kazı çalışmaları Büyükşehir Belediye ekiplerince beton dökülerek kapatılmaya başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçtiğimiz mayıs ayında inşaatını durdurduğu Sancaktepe-Yenidoğan metro inşaatının ardından yine aynı hat üzerinde bulunan Sarıgazi durağını da beton dökerek kapatmaya başladı. Sancaktepe ilçe sınırları içinden geçen 6 durak ve 6,96 kilometre uzunluğunda olan Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek (Sarıgazi- Taşdelen) metro hattının, Sarıgazi Eski Ankara Caddesi üzerinde yer alan durağa ait inşaat alanını toprakla doldurarak, inşaatı durdurdu. Mahalle sakinleri ise yaşanan duruma tepki gösterdi.



Mahalle sakini Medeni Zorlu, "2 yıldır çalışma yok. Malzemeleri, vinci kaldırmışlar götürmüşler. Biz de bu mahallede oturuyoruz, sevindik. Ulaşım daha güzel olacaktı. Ama olmadı, demek ki nasip olmadı bu mahalleye" dedi.



"SANCAKTEPE HALKININ HAYALLERİNE DE ATILMIŞ BİR TOPRAKTIR"



Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "7 ay içinde ilçemizden geçen metro hattının Yenidoğan durağının ardından Sarıgazi durağına atılan bu toprak sadece metro alanına değil Sancaktepe halkının hayallerine de atılmış bir topraktır. İstanbul halkı, özellikle Sancaktepe halkı 7 ay içinde ikinci kez metro hattı üzerine hafriyat dökülen günleri de gördü. Bu kamu malına zararın hesabını milletimiz mutlaka soracaktır. Sancaktepe Belediye Başkanı olarak ilçe halkımıza reva görülen bu kararı kabul etmiyoruz" dedi.