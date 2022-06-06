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Sancaktepe'de asırlık ağaç yola devrildi

Sancaktepe'de asırlık ağaç yola devrildi
Sancaktepe'de gece saatlerinde asırlık meşe ağacı yola devrildi. Çevrede bulunan metro inşaat alanına kadar giren ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.

Olay, Orhangazi Caddesi üzerinde saat 00.30 sıralarında yaşandı. Cadde üzerinde bulunan meşe ağacı, henüz bilinmeyen bir nedenle yola devrildi. Asırlık olduğu belirtilen ağacın dalları çevrede bulunan metro inşaat alanına kadar girdi. Ağacın devrilmesi sırasında caddede ve inşaat alanında kimsenin bulunmaması, olası faciayı önledi. Yolu bir süre etkileyen ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.

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