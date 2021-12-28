Sancaktepe’de eşiyle tartışıp, evini yaktı

Sancaktepe’de 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürerek kontrol altına alırken, yanan binada hasar oluştu. Görgü tanıkları, binayı ev sahibi 4 çocuk babası Mahmut B. tarafından pürmüz ile ateşe verdiğini iddia etti. Polis, evini yakan kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Sancaktepe, Fatih Mahallesi, Çağlayan Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. İddialara göre evli ve 4 çocuk babası Mahmut B., eşiyle tartıştıktan sonra pürmüz ile oturduğu daireyi ateşe vererek kaçtı. Kısa sürede alevler binayı sararken, dairede bulunan Mahmut B.'nin eşi, 4 çocuğunu alarak binadan uzaklaştı. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven araçlarıyla yangının merkezine ulaşarak alevlere müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, binada hasar oluştu. Polis ekipleri, evini pürmüz tüpüyle yakan Mahmut B.’yi evinin yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı. Mahmut B., polise verdiği ilk ifadesinde eşiyle tartıştıklarını tartışmanın büyümesi üzerine evini ateşe verdiğini söyledi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

"AİLE İÇİ SEBEPLERDEN DOLAYI YAKMIŞ EVİ "

Görgü tanığı Aynur Ercan, "Evi kendisi yakmış. Biz de burada oturuyoruz. Evi yaktığını da gördük. Eşyalarını bir araya toplayarak pürmüz tüpüyle yakmış. Aile içi sebeplerden dolayı yakmış herhalde. İtfaiye ve polis ekipleri geldi. Yaralı yok. Eşi çocuklarıyla arabaya binerek gitti" dedi. Mahmut B.’nin komşusu, "Komşu evini ateşe verdi. Biz de telaşlandık evimiz yanacak diye. Eşiyle kavga etmiş. Ondan dolayı ateşe vermiş." dedi