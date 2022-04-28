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Sancaktepe'de hücre evinde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sancaktepe'de DKP/BÖG hücre evinde patlamaya hazır 5 kilogram patlayıcı, bomba düzenekleri ile mühimmat ele geçirildiğini, buna ilişkin 3 kişinin yakalandığını bildirdi.
Sancaktepe'de hücre evinde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildi

İstanbul Sancaktepe'de terör örgütü DKP/BÖG'ün hücre evine düzenlenen operasyonda bomba hazırlığındaki 3 kişi suçüstü yakalandı, yaklaşık 5 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri (DKP/BÖG) terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik emniyet ve istihbarat güçlerinin devam eden çalışmalarında, örgütün eylem hazırlığında olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine dün saat 21.45 sıralarında Sancaktepe ilçesindeki hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, H.T, C.P. ve O.A. bomba hazırlarken suçüstü yakalandı. Aramalarda, yaklaşık 5 kilogram patlayıcı ve bomba düzenekleri ele geçirildi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından duyurdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sancaktepe'de bir terör hücresi daha çökertildi. DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM birimleri, patlamaya hazır 5 kilogram patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi. Allah, İstanbul Emniyeti TEM, istihbarat birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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