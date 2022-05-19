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Sancaktepe’de üzerinden cip geçen çocuğun muzice kurtuluşu kamerada

Sancaktepe’de üzerinden cip geçen çocuğun muzice kurtuluşu kamerada
Sancaktepe'de sokakta arkadaşlarıyla oynamak için yolun karşısına geçmeye çalışan küçük çocuğun üzerinden cip geçti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta arkadaşlarıyla oynamak için karşıdan karşıya geçmeye çalışan küçük çocuğun üzerinden cip geçti. Cip sürücüsü çocuğu fark etmeden ilerlerken, cipin altından çıkan çocuk, ayağa kalkarak diğer çocukların yanına gitti. Olayın şaşkınlığıyla ne olduğunu anlayamayan küçük çocuğu gören yakınları ise koşarak geldi. Çocuğu kontrol eden bir kişi, çocuğu kucağına alarak eve götürdü. Cipin çocuğun üzerinden geçmesi ve çocuğun ayağa kalkması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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