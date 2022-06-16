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Sancaktepe’de yıkamaya götürülen İETT otobüsü kontrolden çıkarak otomobile çarptı

Sancaktepe’de bir İETT otobüsü, ehliyeti olmadığı belirtilen yıkama görevlisi tarafından çekildiği sırada kontrolden çıkarak park halindeki otomobile çarptı.
Sancaktepe’de yıkamaya götürülen İETT otobüsü kontrolden çıkarak otomobile çarptı

Edinilen bilgiye göre Atatürk Mahallesi Havza Sokak’ta 34 PG 0241 plakalı İETT otobüsü, sürücü belgesi olmadığı iddia edilen yıkama görevlisi Mehmet Gündüz tarafından yıkamak için çekildiği sırada kontrolden çıktı.

Park halindeki otomobile çarparak durabilen otobüsteki Mehmet Gündüz yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Gündüz, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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