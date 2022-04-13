Sandalyeye oturup tehditler savuran Suriyeli esnaf sınır dışı edilecek

BAĞCILAR'da, dükkanının önünde yol kenarına koyduğu sandalyede oturarak etrafa tehditler savuran Suriyeli esnaf adliyedeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere emniyete teslim edildi.

Olay, 10 Nisan günü saat 17.00 sıralarında Çınar Mahallesi 842'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan geçen bir sürücü dükkanın önünde, yol kenarında oturan Suriye uyruklu esnaf Hamza Hammamı’nın trafiği engellediği gerekçesiyle uyardı. Bunun üzerine sürücü ile Suriyeli esnaf arasında tartışma çıktı. Ardından başkalarının da olaya dahil olmasıyla sokakta ortalık birbirine girdi. Bu sırada Hamza Hammamı dükkanından sandalyeyi tekrar çıkararak, "Erkek olan buraya gelsin" diye bağırıp etrafa tehditler savurdu. Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine savcılık, Hamza Hammamı hakkında 'Halk arasında kin ve düşmanlığa tahrike yol açacak şekilde etrafa hakarete ve tehdit içeren sözler sarf etmesi' nedeniyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis, Suriye uyruklu Hamza Hammamı gözaltına aldı. Hammamı, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Hamza Hammamı savcılıktaki ifadesinde, "Ben 7-8 yıldır Türkiye’de yaşıyorum. Yeterince Türkçe konuşabiliyorum. Hakkımdaki suçlamayı kabul etmiyorum. Ben kimseye hakaret ve tehditte bulunmadım. Kimseyi darbetmedim. Ayrıca başka insanlara karşı veya Türk halkına karşı kışkırtıcı ve aşağılayıcı söz ve davranışta bulunmadım. Ben sadece trafik nedeniyle işyerimin önünde seyir halinde olan aracın devamlı kornaya basması üzerine uyarmak istedim. Ancak uyarmak istediğim araç sürücüsü ve yakını olduğunu tahmin ettiğim bir kısım şahıslar bana saldırdılar. Bu şekilde gerginlik yaşandı. Daha sonra şahıslar araçlarına binip olay yerinden ayrıldılar. Ben bu olayın gerginliği ve ayrıca Suriye’de bulunan eniştemin kısa süre önce vefat etmesi ve bu olaydan benim yeni haberdar olmam nedeniyle olayın etkisi altındaydım. Ayrıca benim arkadaşlarım beni tutarak işyerinin içine sokmaya çalıştılar. Sanki ben suç işlemişim ve beni koruyormuş gibi davrandılar. Oysa ben herhangi bir suç işlemedim. Suç işlemediğimi ve masum olduğumu ifade etmek için dışarı çıktım. Burada bağırarak Türk halkına saygılı olduğumu, saygımın, sevgimin sonsuz olduğunu ancak kendimin saldırıya uğradığımı ifade etmek istedim. O anda polis gelmiş ancak ben polisi görmemiştim. Polisi görünce zaten oturduğum sandalyeden kalktım. Kimseye saygısızlık yapmadım. Suçsuzum ayrıca bana saldıran şahısların aracında kadın ve çocuk olduğunu bilmiyordum. Engelli bir çocuk olduğunu da sonradan öğrendim. Bu nedenle bana saldıran şahıslardan şikayetçi değilim ancak olayın görüntülerini kanalda yayınlayarak farklı bir şekilde haberleştiren televizyon kuruluşundan şikayetçiyim" dedi.

Hamza Hammamı'nin "Kasten Yaralama", "Hakaret", "Tehdit ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme" suçlarından ifadesi alındı. Hammamı, ifadesinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere emniyete teslim edildi.