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Şanghay'da kapanma tedbirlerine karşı kent sakinlerinin tepkisi artıyor

Çin en büyük kenti Şanghay’da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle uygulanan kapanma tedbirleri, vakaların azalmaması nedeniyle belirsiz süreyle uzatılırken, gıda, ilaç ve bakım hizmetlerindeki sıkıntılar halkın tepkisine yol açıyor.
Şanghay'da kapanma tedbirlerine karşı kent sakinlerinin tepkisi artıyor

Hafta sonunda Çin'de sosyal medyaya yansıyan çok sayıda görüntü ve paylaşım, kent sakinlerinin karantina tedbirlerine yönelik bireysel ve toplu tepkilerine tanıklık etti.

Sosyal medyada yayılan görüntülerden birinde çok katlı blokların olduğu bir yerleşimde insanların pencerelerinden çığlıklar atarak tepkilerini dile getirdiği görüldü.

Şehrin batı bölgesindeki karantinanın üzerinden bir haftanın geçtiği 8 Nisan gecesi çekildiği iddia edilen videoyu paylaşan Şanghaylı sosyal medya kullanıcısı, mahşeri gürültüyü kaydederken "Bu, ölüm kalım meselesine dönüştü. Evlerinden çıkamayan insanların sabrı taşmak üzere." ifadesini kullandı.

"Ruhunuzun özgürlük arzusunu kontrol edin"
Öte yandan insanların apartmanlarının pencerelerinde toplu olarak şarkı söylediği bir yerleşimde çekildiği öne sürülen videoda ise hoparlör taşıyan dronun apartmanların üzerinde uçarak insanlara tedbirlere uymaları, pencerelerinden ve balkonlarından dışarı çıkmamaları mesajını taşıdığı görüldü.

Mesajda, "Ruhunuzun özgürlük arzusunu kontrol edin. Pencerenizi açıp şarkı söylemeyin." ifadelerinin yer alması dikkati çekti.

Bu arada sosyal medyada gıda bulamadığı için karantina bölgelerini terk etmeye çalışan, sağlık ve güvenlik görevlileriyle tartışan, küçük çaplı toplu protestolarda bulunanların görüntülerine de sık rastlanıyor.

Çokça paylaşılan bir başka videoda, sokakta telefonla konuşurken öfkeyle bağıran kişi, süpermarketlerde yiyecek kalmadığını, anne ve babasının Şuhui ilçesinde iki aydır karantinada olduğunu, babaannesinin tek başına, bakıma muhtaç durumda kaldığını belirterek, "İnsanları ölüme sürüklüyorsunuz." sözleriyle tepkisini gösterdi.

Hasta olduğu anlaşılan yaşlı babasını yerel hükümetin mahalle biriminin önüne yatıran bir kişi ise paylaştığı videoda, hastayı ambulansla götürmeyi denediklerini, hiçbir hastanenin kabul etmediğini dile getirerek, "İnsanlık nerede?" diye yakındı.

Yaşlı bakım hastanesindeki ölümler
Bu arada Şanghay Donghai Yaşlı Bakım Hastanesi'nde çok sayıda hastanın bakım eksikliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hayatını kaybeden hastaların yakınları, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda, ölümlerin hastanedeki sağlık görevlilerinin Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınması sonucu oluşan personel açığından kaynaklandığını savundu.

Karantina süresince yakınlarına ulaşamadıklarını ifade eden aileler, yetkililerin ölümlere ilişkin açıklama yapmasını beklediklerini belirtti.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü
Şanghay'da bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve sosyal maliyeti açısından tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı hala belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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