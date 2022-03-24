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Şanlıurfa Cezaevinde 'isyan' çıktı iddiası gerginliğe neden oldu

Eyyübiye Mahallesinde bulunan Şanlıurfa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun bir koğuşunda bulunan 4 hükümlü/ tutuklu, iddiaya göre, saat 20.00 sıralarında infaz koruma memurlarına kapıyı açmadı.
Şanlıurfa Cezaevinde 'isyan' çıktı iddiası gerginliğe neden oldu

Görevlilerin durumu bildirmesiyle cezaevine önlem amacıyla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cezaevine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin geldiğini gören bazı kişiler, cezaevinde yangın ve isyan çıktığını iddia etti. Bu iddiaları duyan çok sayıda tutuklu ve hükümlü yakını, cezaevi önüne geldi. Gergin anların yaşandığı cezaevi önüne çevik kuvvet ekipleri toplanan kalabalığı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada bazı mahkum yakınları, yetkililerden bilgi alabilmek için gözyaşlarına boğuldu. 2012 yılında çıkan isyanda 13 mahkumun öldüğünü ifade eden mahkum yakınlarının bilgi talep etmesi üzerine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin cezaevine geldi. Cezaevi yetkililerinden bilgi almasının ardından cezaevi önünde toplanan kalabalığa megafonla seslenen Vali Erin, "Hepsinin sağlığı yerinde. Hiçbirinde bir problem yok. Her şey kontrol altında. Abartılacak bir şey yok. Bir yaralı yok. Ölü yok çok şükür. Tedbiren sağlık görevlilerimiz burada. Kısa süre içerisinde de normale dönecek. Olayı abartarak farklı taraflara çekmenin bir alemi yok. 1 mahkumun çıkarmış olduğu bir olay nedeniyle bu hadise yaşanmıştır" dedi.  

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığından da konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu/hükümlüler tarafından koğuşta yangın çıkartıldığı yönünde haberler yayınlanması üzerine bu açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur. 24/03/2022 günü saat: 20.00 sıralarında Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir koğuşta kalan toplam 4 hükümlü/ tutuklunun bulundukları koğuşa görevli infaz ve koruma memurlarının girmelerine engel oldukları ancak daha sonra söz konusu hükümlü ve tutuklular tarafından kapının açıldığı tespit edilmiştir. Ceza ve infaz kurumunda yangın çıktığına ilişkin haberler gerçek dışıdır. Olayda yaralanan hiçbir tutuklu ve hükümlü yoktur" denildi. (DHA)

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