Şanlıurfa'da 13 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!

Şanlıurfa'da, soba kovasını ısınmak için odasına koyan 13 yaşındaki çocuk, sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde odasına giren ailesi tarafından hareketsiz yatarken bulunan çocuk, yapılan otopsi işlemleri sonrası ailesine teslim edildi.

13 yaşındaki Hüseyin T, iddiaya göre, gece ailesinin evde yaktığı sobanın kovasını ısınmak için odasına koyduktan sonra uyudu. Sabah odaya giren yakınları tarafından hareketsiz yatarken bulunan çocuk için sağlık ekibi çağırıldı.

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ

Dedeosman Mahallesi'ndeki eve ihbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, çocuğun karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybettiği belirledi. Çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.