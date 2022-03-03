Şanlıurfa’da 3 kardeşi öldürmekten hüküm giyen firari 5 yıl sonra yakalandı

ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde arazi sulaması nedeniyle çıkan kavgada 3 kardeşi öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen firari Müslüm Toraman jandarma ekipleri tarafındın yakalandı.

Olay, 13 Temmuz 2018 tarihinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Höyükyanı ve Gölcük Mahallesinde meydana geldi. Boğaakça ile Toraman aileleri arasında arazi sulaması nedeniyle tarlada kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada Murat, Ahmet ve Salih Boğaakça kardeşler hayatını kaybederken, Zeki, Adil ve İmam Boğaakça kardeşler ise yaralandı. Olayın ardından Aydın Toraman ve Metin Toraman ile suça sürüklenen çocuk M.T. tutuklanarak, haklarında 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla dava açıldı.

Dava devam ederken 3 kardeşin mahallede korucu olarak görev yapan Müslüm Toraman tarafından işlendiği belirlendi. Hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Müslüm Toraman ise olayon ardından kayıplara karıştı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Müslüm Toraman'ın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları fiziki ve teknik takip neticesinde Toroman'ın Yenice Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarında saklandığını belirlendi. Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından düzenlenen operasyon Müslüm Toraman’ın saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Müslüm Toraman çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.