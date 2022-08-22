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Şanlıurfa'da aile faciası: Kurtarmaya çalıştığı kızıyla birlikte boğuldu!

Yaz aylarında sık sık karşılaşılan bir boğulma vakası da Şanlıurfa Bozova'da yaşandı. Baraja serinlemek için giren çocuklarını kurtarmaya çalışan baba, kızı ile birlikte boğularak hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da aile faciası: Kurtarmaya çalıştığı kızıyla birlikte boğuldu!

Yaz aylarında sık sık karşılaşılan bir boğulma vakası da Şanlıurfa Bozova'da yaşandı. 

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinden geçen Atatürk Barajı'nda aile faciası yaşandı. Baraja serinlemek için giren çocuklarını kurtarmaya çalışan baba, kızı ile birlikte boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailece piknik yapmak için Çatak’a giden ailenin kızı Esra Karaman ile oğlu Mehmet Karaman sıcaktan bunalarak baraj gölüne girdi. Bir süre sonra çocuklarının suda çırpındığını gören baba Serdar Karaman (40) hemen suya atladı.

İyi yüzme bilmeyen baba ve çocukları, çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, baba ve çocuklarına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen baba ve kızı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan Mehmet Karaman'ın ise tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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