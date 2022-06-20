  • BIST 2.539,20
  • Altın 1023.587
  • Dolar 17.3072
  • Euro 18.1972
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 22 °C
»

Şanlıurfa’da arazi kavgasında 750 boş kovan ele geçirildi: 13 gözaltı

ŞANLIURFA’da arazi anlaşmazlığı sonucu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada kurşunların isabet ettiği 3 büyükbaş öldü. Jandarmanın güçlükle sonlandırdığı kavgada yaralanan olmazken, 13 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa’da arazi kavgasında 750 boş kovan ele geçirildi: 13 gözaltı

Olay, sabah saatlerinde kırsal Eğerkıran Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre aynı mahallede yaşayan husumetli iki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahların kullanıldığı çatışmaya dönüştü. Çevredekiler jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine geçen jandarma ekiplerince güçlükle sonlandırılan kavgada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Çatışma sırasında kim tarafından ateşlendiği öğrenilmeyen silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği 3 büyükbaş hayvan ise öldü.

750 BOŞ KOVAN ELE GEÇİRİLDİ

aliliye İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin çatışan grupların bulunduğu alanda yaptığı incelemelerde 750 boş kovan ele geçirildi. Olayla ilglii başlatılan soruşturmada kavgaya karıştığı saptanan 13 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir'de 'yeşil reçete' operasyonda 18 tutuklama17 Haziran 2022 Cuma 21:15
  • Yengesini vuran kayınbirader tutuklandı17 Haziran 2022 Cuma 21:15
  • Karı- koca, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu17 Haziran 2022 Cuma 20:17
  • Hatay'da adliye yakınında silahlı kavga: 1 yaralı17 Haziran 2022 Cuma 20:16
  • Kadir Şeker, 5 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıkacak17 Haziran 2022 Cuma 18:21
  • Dalaşan köpekleri ayırırken, 'Escobar'ı demir sopayla vurarak öldürdü17 Haziran 2022 Cuma 16:29
  • Çanakkale'de 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 1 gözaltı17 Haziran 2022 Cuma 16:28
  • Polis memuru, tabancasıyla iki çocuğunu öldürüp, intihar etti17 Haziran 2022 Cuma 16:27
  • MİT tırlarının durdurulmasını organize eden FETÖ sanıkları hakkında mütalaa17 Haziran 2022 Cuma 12:42
  • Afgan uyruklu 209 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi16 Haziran 2022 Perşembe 22:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti