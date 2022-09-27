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Şanlıurfa'da hava destekli uyuşturucu operasyonunda 86 şüpheliye gözaltı

Şanlıurfa'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 86 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da hava destekli uyuşturucu operasyonunda 86 şüpheliye gözaltı

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Eyyübiye, Karaköprü, Haliliye, Viranşehir, Ceylanpınar ve Siverek ilçelerinde 450 personelin katılımıyla 72 noktaya eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de yer aldığı operasyonda, bazı evlere "koçbaşı" kullanarak giren ekipler, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 86 şüpheliyi gözaltına aldı.

Baskınlarda yapılan aramalarda 37 kilo 600 gram skunk, 9 kilo 63 gram esrar, 138 gram eroin, 3 kilo 495 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 2 gram kokain, 26 kök Hin keneviri, 517 captagon, 36 sentetik ecza, 24 ecstasy hap, 2 hassas terazi, 4 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 8 ruhsatsız tabanca ve 62 fişek ele geçirildi.

"Şanlıurfa tarihinin en büyük uyuşturucuyla mücadele operasyonu"
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ni ziyaret ederek, operasyonla ilgili İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'dan bilgi aldı.

Vali Ayhan, gazetecilere, operasyonun sabah 05.00'te başlatıldığını belirterek, "Şanlıurfa tarihinin en büyük uyuşturucuyla mücadele operasyonu gerçekleştirildi. Bunun adını, kökünü kurutma operasyonu olarak da nitelendirebiliriz. Yaklaşık 2 aylık bir çalışma neticesinde 18 dosya kapsamında 108 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. Şuanda da operasyon devam etmektedir. Yapılan operasyonda şahısların büyük bir kısmı alınmıştır, ikametinde olmayanlarla ilgili çalışma devam etmektedir. Şu saat itibariyle 86 kişi gözaltına alınmıştır." dedi.

Vali Ayhan, operasyonda emeği geçen bütün personele teşekkür ederek, zehir tacirlerine hiçbir şekilde müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

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