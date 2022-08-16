Şanlıurfa'da karakola saldırı: Şehit ve yaralı askerler var

Şanlıurfa'da teröristlerce karakola düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğu, 4 askerin ise yaralandığı açıklandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hudut karakoluna yapılan roketli saldırıda bir asker şehit oldu.

Suriye'nin Ayn-El Arap bölgesindeki teröristler, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan karakola roketli saldırı düzenledi.

Saldırı sonrası bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Bir asker şehit oldu, yaralanan 4 asker helikopterle hastaneye kaldırıldı.

TSK, TERÖR HEDEFLERİNİ ATEŞ ALTINA ALDI

Fırat Nehri'nin doğusunda terör örgütünün işgali altında bulunan alanlardan, Gaziantep'e de 4 havan mermisi atıldı.

Mermiler, Karkamış ilçesindeki boş alanlara isabet etti. Can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, saldırıya misliyle karşılık verildiğini duyurdu. Belediye de anons yaparak vatandaşları toplu halde bir arada bulunmamaları ve sınır hattına yaklaşmamaları konusunda uyardı.