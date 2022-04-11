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Şanlıurfa’da otobüsten indirilen kadın, koruma altına alındı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ulaşım kartı olmadığı için otobüsten atıldığı iddia edilen Suriye uyruklu kadının, akli dengesinin yerinde olmadığını, otobüse tuvaletini yaptığı için indirildiğini ve koruma altına alındığını belirtti.
Şanlıurfa’da otobüsten indirilen kadın, koruma altına alındı

Şanlıurfa'da yaşlı bir kadının halk otobüsünden indirildiği anlara ilişkin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler, ‘kadının toplu taşıma kartı olmadığı için otobüsten atıldığı’ şeklinde sosyal medyada paylaşıldı. Tepkiye yol açan görüntülerin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kadının iddia edildiği gibi ulaşım kartı olmadığı için değil, yolcuların şikayeti üzerine indirildiği ve koruma altına alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Konuyla ilgili şahsın akli melekesinin yerinde olmadığı, yaşlı kadının devamlı olarak otobüslere binip inmekte ve araç içerisinde hacetini giderdiği anlaşılmıştır. Vatandaşların şikayeti üzerine otobüsten indirilip, bilahare kadın zabıta ekiplerince koruma ve bakım altına alınmıştır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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