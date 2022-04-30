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Şanlıurfa'da pamuk tohumları toprakla buluşmaya başladı

Şanlıurfa'da pamuk tohumları toprakla buluşmaya başladı
HRÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Çopur, "Bu yıl geçen yıla göre daha yüksek ekim alanı ve rekolte bekliyoruz." dedi.
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