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Şanlıurfa'da pamuk tohumları toprakla buluşmaya başladı
Şanlıurfa'da pamuk tohumları toprakla buluşmaya başladı
HRÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Çopur, "Bu yıl geçen yıla göre daha yüksek ekim alanı ve rekolte bekliyoruz." dedi.
30 Nisan 2022 Cumartesi 07:17
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.