Şanlıurfa’da silahlı kavga: 3 yaralı

ŞANLIURFA’da akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada aralarında Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin kardeşi ve akrabası olan 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Külaflı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen nedenle evde bir araya gelen akraba iki aile fertleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine kim tarafından ateşlendiği öğrenilmeyen tüfekten çıkan saçmalar Abdulmutalip Baydilli (17), Mehmet Baydilli (41) ve Mahmut Gin'e (47) isabet etti. Yaralılar silah sesini duyanların ihbarıyla gelen ekipler tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Mahmut Gin’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayda yaralananlardan Mehmet Baydilli'nin Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydili’nin kardeşi, Abdulmutalip Baydilli’nin ise akrabası olduğu belirtildi.

Yaşanan olayın ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı. Jandarma ekipleri ise olayın yaşandığı mahallede güvenlik önlemlerini artırdı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.