  • BIST 2.548,49
  • Altın 983.934
  • Dolar 17.8162
  • Euro 18.2221
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 25 °C
»

Şanlıurfa’da trafikte yol tartışmasında ambulans şoförünün burnu kırıldı: 1 gözaltı

ŞANLIURFA’da, yeni doğan bir bebek naklini yapan ambulans şoförü Abdurahman Yandırıcı, seyir halindeki bir motosiklet sürücüsünü sıkıştırdığı iddiasıyla önü kesildi.
Şanlıurfa’da trafikte yol tartışmasında ambulans şoförünün burnu kırıldı: 1 gözaltı

Olay, öğleden sonra Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yeni doğan entübe bebek naklini yapan Abdurahman Yandırıcı, yönetimindeki 63 ACF 764 plakalı ambulansla Mehmet Akif İnan Hastanesi'ne gitmek için yola çıktı. Yoğun trafik dolayısıyla güçlükle ilerleyen ambulans önünde gitmekte olan plakası öğrenilmeyen motosikletten korna çalarak yol istedi. Ancak motosiklet sürücüsü yol vermeyince ambulans manevra yaparak motosikleti geçti. Bu sırada motosiklet sürücüsü, kendisini trafikte tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla ambulansı takip ederek, önünü kesti.

DARBEDİLİP BURNU KIRILDI

Ambulans şoförü Yandırıcı, araçtan inerek motosiklet sürücüsü İbrahim Kenanoğlu ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada ambulans şoförünü tekme ve yumrukla darbeden Kenanoğlu, çevredekilerin araya girmesiyle engellendi. Sağlık ekibinin yardım çağrısı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanstaki hasta bebek, burnu kırılan ambulans şoförü tarafından hastaneye ulaştırıldı. Burnunda 3 kırık olduğu öğrenilen Abdurahman Yandırıcı, acil serviste müdahalesi yapılarak, darp raporu aldı.

Hastaneye gelen motosiklet sürücüsü İbrahim Kenanoğlu ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polisten kaçarken tomruklara çarptı: 3 yaralı25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:15
  • Eskişehir'de helikopterli trafik denetiminde 25 sürücüye ceza22 Temmuz 2022 Cuma 16:38
  • Ankara 2 No'lu Barosu, üye sayısının 2 binin üzerinde olduğunu açıkladı21 Temmuz 2022 Perşembe 09:48
  • Husumetlilerine balkondan ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı20 Temmuz 2022 Çarşamba 22:18
  • Fındık bahçesinde çalışan aileye pusu kurup, ateş açtılar: 3 ölü, 1 yaralı20 Temmuz 2022 Çarşamba 22:17
  • Çaldığı hafif ticari araçla ters yöne girip, genç kıza çarptı20 Temmuz 2022 Çarşamba 21:20
  • Manisa'da fuhuş operasyonunda yakalanan Kırgız 2 kadına sınır dışı20 Temmuz 2022 Çarşamba 18:29
  • Yalova'da 20 gün sonra aynı ATM'lere çekiçle zarar verdi19 Temmuz 2022 Salı 23:23
  • Bahçeden hırsızlık yapan şüpheliler kendilerini uyaranlara ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı19 Temmuz 2022 Salı 22:10
  • Bağcılar’da ağaçlıkta kadın cesedi bulundu19 Temmuz 2022 Salı 20:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti