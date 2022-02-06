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Şanlıurfa'da uzun namlulu tüfekle taranan otomobildeki 2 kişi öldü

ŞANLIURFA'da, seyir halindeki bir otomobil uzun namlulu tüfekle tarandı. Silahlı saldırıda otomobil sürücüsü Murat Yılmaz (50) ile yanında bulunan İbrahim Kızılok (24), yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'da uzun namlulu tüfekle taranan otomobildeki 2 kişi öldü

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır karayolu üzerindeki Başören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Murat Yılmaz’ın kullandığı 34 BKG 893 plakalı otomobile Şanlıurfa yönüne ilerlerken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uzun namlulu tüfekle ateş açıldı. Saldırıda otomobil sürücüsü Murat Yılmaz ile yanında bulunan İbrahim Kızılok hayatını kaybetti. Saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişiler olayın ardından kaçtıkları plakasız otomobil ile kaza yaptı. Kaza sonrası otomobili bırakan şüpheliler kaçtı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen ekiplerin incelemesinin ardından Yılmaz ve Kızılok'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Şanlıurfa Valiliği'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, olayın 5 yıl önce işlenen bir cinayetle bağlantılı olduğunun değerlendirildiği belirtilerek şöyle denildi:

"5 Şubat 2022 tarihinde saat 21.00 sıralarında ilimiz Karaköprü ilçesinde Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda seyir halindeki araca, başka bir araçtan silahla açılan ateş sonucu iki (2) vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yapılan ilk incelemede; bu olayın İlimiz Siverek ilçesinde 2017 yılında V.U. adlı bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği cinayet ile bağlantılı olduğu değerlendirilmektedir. Meydana gelen olaya ilişkin adli makamlarca soruşturma başlatılmış olup, fail/faillerin yakalanmasına yönelik Emniyet ve Jandarma birimlerince bölgede çok yönlü çalışma başlatılmıştır."

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