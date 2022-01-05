Santranç heyecanı başladı

Altınevler Gençlik Merkezi’nde düzenlenen turnuvaya 2021-2022 yılı vizesi yapılmış okul sporları lisansı ile 2015 ve önceki yıllarda doğan sporcular ve Mamak İlçe MEM’e bağlı okullarda öğrenim gören sporcular katıldı. 7 Ocak’a kadar devam edecek turnuvanın ilk gününde ise sporculara başarı dileklerinde bulunarak ziyaret eden Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Çocuklarımızı nitelikli spor ve etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.
Gençlerimizin nitelikli zaman geçirmelerini istiyoruz
Satrancın zihinsel gelişime büyük katkı sağlayan önemli bir spor dalı olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Gençlerimizin nitelikli bir zaman geçirmeleri adına böyle bir turnuvayı organize ettik. Tarihi kökeni çok eskiye dayanan satrancın, çocuklarımıza çözüm üretebilme, olaylara karşı patrik düşünebilme gibi birçok beceri kazandıracağına inanıyoruz” dedi.
7 Ocak’a kadar sürecek turnuvada öğrencileri yarışacağı kategoriler ise şöyle;
MİNİKLER-A Kategorisi 1. ve 2. Sınıflarda Öğrenim Gören Sporcular
MİNİKLER-B Kategorisi 3. ve 4. Sınıflarda Öğrenim Gören Sporcular
KÜÇÜKLER Kategorisi 5. ve 6 Sınıflarda Öğrenim Gören sporcular
YILDIZLAR Kategorisi 7. ve 8. Sınıflarda Öğrenim Gören Sporcular
GENÇLER Kategorisi 9. ve 12. Sınıflarda Öğrenim Gören Sporcular
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