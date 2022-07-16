  • BIST 2.382,44
  • Altın 955.072
  • Dolar 17.3949
  • Euro 17.5404
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 27 °C
»

Saraçhane Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi

Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden büyük bir destanla kurtuluşunun 6. yıl dönümü kapsamında Saraçhane Meydanı'nda anma programı düzenlendi.
Saraçhane Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na gelen vatandaşlar, öğle saatlerinden itibaren arama noktalarından geçirilerek meydana alındı.

Ellerinde Türk bayrağı taşıyan ve bazılarının ay yıldızlı tişörtler giydiği yüzlerce vatandaş alanı doldurdu. Bedensel engelli bazı vatandaşlar ise alana tekerlekli sandalyeyle geldi.

Etkinlik alanına Türk bayraklarının yanı sıra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları asıldı.

15 Temmuz temalı video gösterimiyle başlayan anma programı kapsamında sahne alan sanatçılar, şarkı ve marşlar seslendirdi. Alanı dolduran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak şarkı ve marşlara eşlik etti.

15 Temmuz şehitlerinin ismi tek tek okundu
Sela verilen etkinlikte, 15 Temmuz şehitlerinin ismi tek tek okunurken vatandaşlar "burada" diye karşılık verdi.

Sahneye uzak olan vatandaşlar etkinliği, alandaki bazı noktalara yerleştirilen dev ekranlardan takip etti.

"15 Temmuz destanını vazgeçmeyenler yazdı''
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, programda yaptığı konuşmada Türk milletinin, tarihin her sayfasına şanla ve şerefle imzasını atan, koca yürekli, çok büyük bir millet olduğunu söyledi.

15 Temmuz gecesinde aziz vatanın 252 evladının şehadet şerbetini içtiğini vurgulayan Yerlikaya, 2 bin 700’den fazla insanın da gazilik onuruna eriştiğini ifade etti.

Yerlikaya, İstanbul’da 100 koca yüreklinin şehit olduğunu ve 1020 kahramanın gazilik mertebesine ulaştığını belirterek, "15 Temmuz'un simge meydanlarından Saraçhane... O gece buraya gelen binlerin korkusu ölüm değildi asla, abdestsiz ölmekti. İşte abdest alınan şuradaki havuz şahit yaşananlara, sizler şahitsiniz." dedi.

15 Temmuz’da Saraçhane’de 13 şehidin verildiğinin altını çizen Yerlikaya, "171 de gazimiz var. Bin selam olsun şehidimiz İlhan Varank'a, bin selam olsun Ahmet Kara’ya, Erkan Pala’ya, İbrahim Yılmaz’a… Bin selam olsun kahraman gazilerimize. 15 Temmuz destanını vazgeçmeyenler ve asla geri dönmeyi düşünmeyenler yazdı. Bu destanı sizler yazdınız." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayseri'de ırmağa düşen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı16 Temmuz 2022 Cumartesi 12:38
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni İstanbul'a geldi16 Temmuz 2022 Cumartesi 12:20
  • İşçileri taşıyan araç devrildi: Ölü ve yaralılar var!16 Temmuz 2022 Cumartesi 11:29
  • Çavuşoğlu: FETÖ mensupları artık dünyanın hiçbir yerinde güvende değiller ve güvende olamayacaklar16 Temmuz 2022 Cumartesi 11:20
  • Kurtulmuş: Esas kahraman milletimizdir. Arkalarına bakmadan sokağa çıktılar16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:43
  • AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki!16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:28
  • Çanakkale'de öldürülen eğitimci Nazmi Arıkan'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:26
  • İstanbul'un simge binalarına 15 Temmuz görselleri yansıtıldı16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:20
  • Bahçeli: Milli birlik ve dayanışma ruhu FETÖ'yü durdurmuş, hesaplarını boşa çıkarmıştır16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:10
  • Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu16 Temmuz 2022 Cumartesi 09:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti