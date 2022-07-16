Saraçhane Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi

Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden büyük bir destanla kurtuluşunun 6. yıl dönümü kapsamında Saraçhane Meydanı'nda anma programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na gelen vatandaşlar, öğle saatlerinden itibaren arama noktalarından geçirilerek meydana alındı.

Ellerinde Türk bayrağı taşıyan ve bazılarının ay yıldızlı tişörtler giydiği yüzlerce vatandaş alanı doldurdu. Bedensel engelli bazı vatandaşlar ise alana tekerlekli sandalyeyle geldi.

Etkinlik alanına Türk bayraklarının yanı sıra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları asıldı.

15 Temmuz temalı video gösterimiyle başlayan anma programı kapsamında sahne alan sanatçılar, şarkı ve marşlar seslendirdi. Alanı dolduran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak şarkı ve marşlara eşlik etti.

15 Temmuz şehitlerinin ismi tek tek okundu

Sela verilen etkinlikte, 15 Temmuz şehitlerinin ismi tek tek okunurken vatandaşlar "burada" diye karşılık verdi.

Sahneye uzak olan vatandaşlar etkinliği, alandaki bazı noktalara yerleştirilen dev ekranlardan takip etti.

"15 Temmuz destanını vazgeçmeyenler yazdı''

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, programda yaptığı konuşmada Türk milletinin, tarihin her sayfasına şanla ve şerefle imzasını atan, koca yürekli, çok büyük bir millet olduğunu söyledi.

15 Temmuz gecesinde aziz vatanın 252 evladının şehadet şerbetini içtiğini vurgulayan Yerlikaya, 2 bin 700’den fazla insanın da gazilik onuruna eriştiğini ifade etti.

Yerlikaya, İstanbul’da 100 koca yüreklinin şehit olduğunu ve 1020 kahramanın gazilik mertebesine ulaştığını belirterek, "15 Temmuz'un simge meydanlarından Saraçhane... O gece buraya gelen binlerin korkusu ölüm değildi asla, abdestsiz ölmekti. İşte abdest alınan şuradaki havuz şahit yaşananlara, sizler şahitsiniz." dedi.

15 Temmuz’da Saraçhane’de 13 şehidin verildiğinin altını çizen Yerlikaya, "171 de gazimiz var. Bin selam olsun şehidimiz İlhan Varank'a, bin selam olsun Ahmet Kara’ya, Erkan Pala’ya, İbrahim Yılmaz’a… Bin selam olsun kahraman gazilerimize. 15 Temmuz destanını vazgeçmeyenler ve asla geri dönmeyi düşünmeyenler yazdı. Bu destanı sizler yazdınız." diye konuştu.