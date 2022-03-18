Saran Group'tan yayın ihalesi açıklaması

Saran Media Group, Süper Lig yayın ihalesi için açıklama yaptı. Açıklamada, önceki tekliflere atılan imzaların bir an önce onaylanmasının beklendiği de kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Süper Lig ve TFF 1. Lig'in önümüzdeki üç sezonuna dair açtığı yayın ihalesi için Saran Media Group'tan önemli bir açıklama geldi. Saran'dan yapılan açıklamada, TFF'nin kararın geciktiği, bu durumun teklifini geri çeken mevcut yayıncı kuruluşun lehine olduğu vurgulandı. Saran, TRT'nin teklifini çektiği Paket 1 D'ye de talip olduğunu duyurdu.

İşte Saran Media Group'tan yapılan yazılı açıklamanın tam metni:

"14 Mart 2022 Pazartesi günü yapmış olduğumuz açıklamada ifade ettiğimiz gibi, grubumuz devam eden naklen yayın ihalesi süreciyle ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra karşılıklı imzayı bekleme aşamasındayken, uzayan süreçle de birlikte kamuoyunda lüzumsuz tartışmalar ve algı sorunları oluşmuş; bu nedenle de açıklama yapma gereği doğmuştur.

Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, şartname dahilinde yapmış olduğumuz teklifleri içeren ve mevcut yayıncı kuruluşun ihaleden çekilmesiyle birlikte kazanmış olduğumuz paketlerin yanı sıra, bir de 1A dahil tüm paket kırılımlarını kapsayan Süperlig TV teklifi yapmıştık.

Bu teklif çerçevesinde, grubumuzca TFF’ye, teminatlı olarak ve yarısı dolar cinsinden olmak üzere toplam 125 milyon dolar garanti edilirken, üzerine Kulüpler Birliği ile gelir paylaşımlı bir de model önermiştik.

Söz konusu yeni yapının yayıncı kuruluşun şartnameye aykırı olan teminatsız

teklifinin aksine teminatla destekleniyor olması, iş modelimizi mevcut yayıncı

kuruluşun yıllık sadece yüzde 10 artış öngören 2.105.000.000 TL’lik teklifinden

açıkça daha yüksek ve somut olarak da daha güvenli bir teklif yapmaktaydı.

Ezber bozan Süperlig TV teklifimizle Türk futbol pazarına yeni bir vizyon ve

beraberinde güzide kulüplerimize de yayıncısının esiri olmak yerine kendi ürününün

sahibi olma fırsatını sunmuştuk. Gelinen noktada kaybedilen her dakikanın mevcut

yayıncı kuruluş lehine ve yarattığımız bu tarihi fırsat aleyhine işlediğini de özellikle

belirtmek isteriz.

Bu konuyu netleştirirken ayrıca belirtmek isteriz ki, TRT’nin ihaleden çekildiğini de

öğrenmiş bulunmaktayız. TFF’nin 28 Şubat 2022’de resmi sitesinden yaptığı

duyuruya ve kurumumuza yazdığı yazıya istinaden, mevcut durumda, Paket 1D için

sözleşme yapma hakkının yasal olarak tarafımıza geçmesi sebebiyle, ilgili

sözleşmeyi de imzalamaya hazır olduğumuzu bu vesileyle ayrıca duyurmak isteriz.

Saygılarımızla,"