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Saraybosnalı polis memuru Efendic, yetim çocuklara yardım için 12 saat koştu

Amin Efendic, "Her zaman ultra maraton koşma hayalim vardı. Arkadaşım, koştuğum kilometreleri maddi yardıma çevirebileceğimden bahsetti. Ben de hemen kabul ettim." dedi.
Saraybosnalı polis memuru Efendic, yetim çocuklara yardım için 12 saat koştu

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen ultra maratonda 12 saatte 81 kilometre koşan Saraybosnalı Amin Efendic, yetim çocuklar ve şifa bekleyen hastaların umudu oldu.

Polis memuru olarak görev yapan Efendic, Bosna Hersek'teki yardım kuruluşu "pomozi.ba" için koşarak, koştuğu kilometreler karşılığında yaklaşık 3 bin avro yardım topladı.

Saraybosnalı genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, triatlon sporuyla ilgilendiğini ifade ederek "Her zaman ultra maraton koşma hayalim vardı. Arkadaşım, koştuğum kilometreleri maddi yardıma çevirebileceğimden bahsetti. Ben de hemen kabul ettim." dedi.

Saat 21.00'de başlayan koşusunu saat 09.00'da tamamladığını belirten 28 yaşındaki Efendic, yetim çocuklar ve iyileşmek için bekleyen hastalar için koştuğunu söyledi.

Efendic, 12 saat koşabilmek için hem fiziksel hem de zihinsel olarak hazırlıklı olmanın önemine işaret ederek "Koşu son derece zorluydu. Bir insan için 12 saat ayakta kalabilmek bile güçken üstüne koşmak durumundasın." diye konuştu.

"Hiç durmadan koştum"

Sabaha karşı 03.00-06.00 arasında zorlandığını anlatan Efendic, "Hava aydınlandığında daha iyiydi. Hiç durmadan koştum." ifadelerini kullandı.

Efendic, Frankfurt'ta da "Demir Adam" koşusuna katıldığını belirterek "Orada ise 4 kilometre yüzdüm. 180 kilometre bisiklet sürdüm. 42,2 kilometre de koştum ancak Saraybosna'daki koşunun manevi anlamı da var." dedi.

Zorlandığı zamanlarda yardım bekleyen çocukları düşündüğünü dile getiren Efendic, "Amacım 80 kilometreyi geçmekti. Bunu da başardım." diye konuştu.

Efendic, 2016'dan bu yana koşuyla ilgilendiğini söyleyerek kısa bir dinlenme arasının ardından zorlu bir triatlona katılacağını ifade etti.

Yardım için koşmaya devam edeceğini belirten Efendic, sağlıklı yaşam için sağlıklı alışkanlıklar edinmenin önemli olduğunu vurguladı.

Efendic, "pomozi.ba" yardım kuruluşu için koşarak katettiği kilometre başına hayırseverlerin attığı kısa mesajlarla yetim çocuk ve hastalar için yardım topladı.

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