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Sarıgül, Fatih Erbakan'ı ziyaret etti

TÜRKİYE Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.
Sarıgül, Fatih Erbakan'ı ziyaret etti

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Erbakan ve Sarıgül ortak basın toplantısı düzenledi. Sarıgül, Türkiye'nin sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "İleri demokratik, medeni ülkeler seviyesinden baktığımız zaman Türkiye'mizde hala tam demokratik, sivil bir anayasa yapılmaması, ortak bir mutabakatla anayasa yapılmaması gerçekten son derece ciddi bir problemdir. Bu vesile ile Siyasi Partiler Kanunu'nun, seçim sisteminin değişmesi bizim ana görüşlerimizdir. Arzu ettiğimiz en önemli model tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargı. Türkiye Değişim Partisi, Cumhurbaşkanımızın tarafsız olmasını, güçlü bir Meclis olmasını istiyoruz ve bağımsız bir yargı olmasını arzu ediyoruz" dedi.


 

Erbakan da, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon verilerini yıllık yüzde 36,08 olarak açıkladığını belirterek, “19 yılın rekoru kırıldı. Aralık ayında aylık enflasyonda yüzde 13,58 noktasına geldi. Tek haneli enflasyon denirken, aylık enflasyonun dahi çift haneli rakamlara geldiğini açık ve acı bir şekilde görüyoruz. Öte yandan Enflasyon Araştırma Grubu bağımsız araştırmacılar, bilim adamlarının ortaya koyduğu enflasyon daha da fecaat. Aylık yüzde 19,35, yıllık da, yüzde 82,8. Yani yaklaşık yıllık yüzde 83’lük bir enflasyona geldi. Bu gidişat gerçekten de gidiş değildir. Bu veriler dikkate alındığında asgari ücret artışı bir defa yok oldu. Seçim sisteminin adil olması ve temsilde adaleti sağlayacak şekilde düzenlenmesi son derece önemlidir. Bu görüşmemizin ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

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