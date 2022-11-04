Sarıgül: Togg, yerli ve millidir

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Togg yerlidir ve millidir. Tasarımı bizde, mülkiyet hakkı Türk yatırımcılarındadır. O nedenle Almanya, Fransa, Japonya, İtalya arabalarına güle güle; hoş geldin Togg. " dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Manisa'da bir dizi ziyarette bulundu. TDP Manisa İl Başkanı Hüseyin Surel ve partililer tarafından Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde karşılanan Sarıgül, mahkumlar için 'genel af' çağrısını yeniledi. Cezaevi önünde açıklama yapan Sarıgül'e, çocukları içeride tutuklu olan aileler de destek verdi. Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi bireysel çıkardan yana değil, toplumsal çıkardan yanadır. O nedenle pandemi koşulları münasebetiyle hızlı yargılamalar oldu. Gözden kaçan bazı konular oldu. Pandemi koşulları münasebetiyle esnaflarımız çeklerini, senetlerini ödeyemez oldu. Bir de öylesine bir el, öylesine bir haset, öylesine bir fesat, öylesine münafık bir el gençlere uzandı ki o gençlerimizi uyuşturucu batağına ittiler. O gençlerimize önce bedava uyuşturucu dağıttılar, daha sonra da o gençlerimizi anneleriyle babalarıyla karşı karşıya getirdiler" diye konuştu.

Binlerce gencin uyuşturucu kullandığı için kader mahkumu durumunda olduğunu söyleyen Sarıgül, "O nedenle anneler için affet Türkiye'm, babalar için affet Türkiye'm, çocuklar için affet Türkiye'm, kardeşlik hukuku için affet Türkiye'm, toplumsal barış için affet Türkiye'm. 'Affet Türkiye'm' çağrımıza cevap veren birçok siyasi parti var. O siyasi partilerle de görüşmelerimiz devam ediyor. Bir kez daha altını çiziyorum. Partimizin af talebi siyasi değil, tamamen vicdani bir taleptir. Bu talebi inşallah parlamento yerine getirir çünkü Türkiye Değişim Partisi toprağına bağlı, bayrağına bağlı, ulusal birlikten ayrılmayan, Atatürk milliyetçiliğini savunan bir siyasi partidir. Bugün Manisa'dan vicdanlı devletime, şefkatli devletime, merhametli devletime bir kez daha sesleniyorum. Anneler için babalar için çocuklar için affet Türkiye'm" dedi.

'TOGG' AÇIKLAMASI

Mustafa Sarıgül, daha sonra il binasına geçerek, basın toplantısı düzenledi. Sarıgül, Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile ilgili "Türkiye Değişim Partisi Genel Merkezi'nde 'Togg'un açılışına katılacağız' diye karar aldık. Bazı çevreler, Togg'un açılışına katılacağız, diye bizi eleştiri yağmuruna tuttu, onların da canı sağ olsun. 'Togg yerli değil, Togg milli değil' dediler. Togg yerlidir çünkü üretimi Türkiye'dir. Millidir çünkü fikri ve sanayi mülkiyeti de Türkiye Cumhuriyeti'ndedir. Pazarlama hakkı tamamen Türkiye'dedir. Nerede üretiliyor? Türkiye'de üretiliyor. Togg'un nereye satılacağına, kaç paraya satılacağına kararını kim veriyor? Türkiye veriyor. O nedenle Togg yerlidir ve millidir. Tasarımı bizde, mülkiyet hakkı Türk yatırımcılarındadır. O nedenle Almanya, Fransa, Japonya, İtalya arabalarına güle güle. Hoş geldin Togg. Yerli malı, yurdun malı herkes Togg'u kullanmalı" diye konuştu.

Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı ziyaretlerine ilişkin soruya ise "Uluslararası ziyaretleri yapmasını ben son derece olumlu buluyorum. Bu ziyaretler olmalıdır ama keşke bu ziyaretleri keşke seçime 6 ay kala, 4 ay kala yapmasaydık da seçime 1 yıl kala yapsaydık, daha yararlı olurdu" yanıtını verdi.