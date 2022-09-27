Sarıgül'den af çağrısı!

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde af çağrısında bulundu.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir grup partiliyle Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun önüne geldi. Sarıgül, burada yaptığı açıklamada, 9 Nisan'da Türkiye Değişim Partisi Genel Merkezi'nden af çağrısında bulunduğunu belirterek, "Af talebimiz siyasi bir talep değil, tamamen vicdani bir taleptir. Toplumsal barış affı çağrımız kardeşlik hukukuna dayanmaktadır. Kardeşlik hukukuna Türkiye'mizde ihtiyaç var. 90 binin üzerindeki gencimiz var, yazık ki uyuşturucu batağına itildi. 90 binin üzerinde gencimiz uyuşturucuyla karşı karşıya bırakıldı ve onlar şu anda cezaevlerindeler. Özellikle pandemi koşulları münasebetiyle esnafımız arasında çeklerini, senetlerini ödeyemeyen binlerce esnafımız oldu. Bunların tamamı toplumsal barış affı, kardeşlik hukuku affını beklemekteler. O nedenle şu anda cezaevlerinde dünyaya gelen ve annelerini, babalarını, anneannelerini, babaannelerini görmeyen binlerce çocuğumuz var. Yine anneleri, babaları, kader mahkumu olarak şu anda cezaevinde. Annelerine, babalarına kavuşamayan binlerce çocuğumuz da şu anda dışarıda. O nedenle bugün 63'üncü cezaevinin önündeyim. Bütün Türkiye'mizi dolaşıyorum. Bütün siyasi partileri kardeşlik hukuku ve toplumsal barış affına destek vermeye davet ediyorum" dedi.

Sarıgül, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konudaki almış olduğu toplumsal barış ve kardeşlik hukuku affı konusundaki değerlendirmelerini son derece olumlu buluyorum. Diğer siyasi partileri de bu kampanyaya, bu çalışmaya destek vermeye davet ediyorum. Kader mahkumlarımız dışarı çıktıktan sonra onlara gerekli desteği de mutlaka vermeliyiz. Ekonomik destek vermeliyiz. Toplumsal destek vermeliyiz ve psikolojik destek vermeliyiz? Niğde Cezaevi'nin önünden bütün Türkiye'me sesleniyorum. Çocuklar için Affet Türkiye'm. Anneler babalar için affet Türkiye'm. Kardeşlik hukuku için affet Türkiye'm. Affet Türkiye'm. Affet Türkiye'm."

Sarıgül, ardından kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.