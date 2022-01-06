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Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nda etkinlikler yarın başlayacak

Gençlik ve Spor Bakanlığının geleneksel olarak düzenlediği ve her yıl binlerce gencin katıldığı "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı"nda etkinlikler yarın başlayacak.
Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nda etkinlikler yarın başlayacak

Sarıkamış Harekatı'nın 107. yıl dönümünde, Türkiye'nin dört bir yanından Sarıkamış'a gelecek binlerce genç, üç gün boyunca şehitleri anacak.

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nın ilk gününde yarın saat 14.30'da şehit ve gazi ailelerinin onuruna bir yemek verilecek. Aynı gün saat 18.00'de Kazım Karabekir Camisi'nde mevlit okutulacak.

Mevlid-i Şerif programının ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda toplanacak katılımcılar, meşaleli yürüyüş gerçekleştirecek. Saat 19.30'da başlayacak meşaleli yürüyüş, Yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde son bulacak.

Programda, 8 Ocak Cumartesi günü etkinlikleri saat 16.00'da Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki Kardan Heykeller Sergisi ile başlayacak. Saat 18.00'de yine Sarıkamış Kayak Merkezi'nde meşaleli kayak gösterisi, saat 19.30'da Ekinata Grand Toprak Oteli'nde bir anma programı düzenlenecek.

Programın son günü 9 Ocak Pazar ise Anma Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Kızılçubuk Zirve Alanı'nda toplanacak katılımcılar, saat 10.30'da yürüyüşe geçecek. Yürüyüş, Ay Yıldız Tören Alanı'nda son bulacak. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk konulacak ve protokol konuşmaları gerçekleştirilecek.

Sarıkamış Şehitleri Anma Programı, saat 13.30'da Ay Yıldız Tören Alanı'nda düzenlenecek Çelik Kanatlar gösterisi ile tamamlanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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