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Sarıyer'de bir kuyuda cenazesi bulunan temizlik görevlisi defnedildi

SARIYER'de ormanlık alanda bir kuyunu içerisinde cenazesi bulunan temizlik görevlisi Taşkın Eyibil, bugün düzenlenen cenaze töreni sonrası defnedildi.
Sarıyer'de bir kuyuda cenazesi bulunan temizlik görevlisi defnedildi

Ormanda yürüyüş yapan insanlar, dün öğlen saatlerinde bir kuyunun içerisinde hareketsiz yatan bir insan olduğu ihbarı yaptı. Polis ve itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalarda kuyudan çıkartılan cenazenin Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 36 yaşındaki Taşkın Eyibil'e ait olduğu belirlendi. Eyibil'in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Taşkın Eyibil bugün öğlen vakti Bahçeköy Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Bahçeköy Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Eyibil'in ailesi, yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.  

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, ilk belirlemelere göre Taşkın Eyibil'in kazara kuyuya düştüğü ve baş-boyun bölgesine aldığı darbeyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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