Sarıyer'de iki İETT otobüsü çarpıştı

İstanbul'da İETT otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda karşı şeritten gelen başka bir İETT aracına çarptı.

İstanbul Sarıyer'de 2 İETT otobüsünün çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Meserburnu Caddesi'nden Sarıyer'e doğru seyreden İETT otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda karşı şeritten gelen başka bir İETT aracına çarptı.

Kaza nedeniyle 2 otobüste de hasar oluştu.

Bu arada, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kazaya karışan İETT otobüsünün diğer şeride doğru kayması ve öteki araca çarpması yer alıyor.