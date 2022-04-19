Sarıyer'de pideciden şemsiyeleri böyle çaldı

Sarıyer'de iki gün arayla aynı pideciden yapılan şemsiye hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Mart Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında, Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki pidecide meydana geldi. Hafta sonu kapalı olan iş yerini açmaya geldiğinde bahçedeki gölgelik şemsiyelerin yerinde olmadığını fark eden Özcan Yavuz, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde Yavuz, iki gün arayla gelen bir kişinin şemsiyeleri sökerek götürdüğünü gördü. Kamera kayıtları ile polis merkezine giden Özcan Yavuz, şemsiyeleri çalan kişiden şikayetçi oldu. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerinin sahibi Özcan Yavuz, "Yüzünde maskesi olan, kapüşonlu hırsız geliyor bizim şemsiyemizi alıp götürüyor. Yukarda gördüğünüz brandayı söküyor, sadece iskeletini alıp götürüyor. Bu işin ticaretini yapıyor galiba. İkincisini sağlamlaştırmamıza rağmen iki akşam sonra onu da anahtarla söküp götürüyor. Pazartesi gece sabaha karşı güvenlik kamerasından dükkanı kontrol ettim. Baktım şemsiye yok. Kamerada kaydı geri aldım baktım saat 03.00 civarı arkadaş şuradan yukarıdan geliyor. Burada bakıyor kontrol ediyor, elinde zaten anahtar var vidasını söküyor, alıyor şemsiyeyi götürüp bir üst sokakta brandasını söküyor. Brandayı atıyor, sadece iskeletini alıp gidiyor" şeklinde anlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.