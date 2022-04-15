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Sarıyer’de tırın gecekondunun üzerine düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı

Sarıyer’de demir yüklü tırın, yolun alt tarafındaki gecekondunun üzerine düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Sarıyer’de tırın gecekondunun üzerine düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı

Maden Mahallesi Özdereiçi Caddesi’nde yokuştan inen Remzi Bingöl yönetimindeki 34 BV 1304 plakalı demir yüklü tır, yolun alt tarafında bulunan gecekondunun üzerine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de gecekonduda mahsur kalan İbrahim, Ayşe, Rafet, Furkan ve Türkan Tosun ile tırın sürücüsü Remzi Bingöl’ü kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri gecekondu içerisindeki 5 kişiyi ve tırın sürücüsü Remzi Bingöl’ü yaralı olarak bulundukları yerden çıkardıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınmak üzere ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Gecekondunun üzerine düşen tırı bulunduğu yerden kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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