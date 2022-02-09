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Şarkıcı Ebru Elver'e dolandırıcılık şoku

Şarkıcı Ebru Elver Kadıköy Moda'da ev ilanlarından tuttuğu evin 6 aylık kirasını peşin ödedi. 30 bin lira ödeme yapan Elver eve gittiğinde kapıyı içeriden başkası açınca hayatının şokunu yaşadı.
Şarkıcı Ebru Elver'e dolandırıcılık şoku

Ebru Elver oturduğu binadaki daireden taşınması  gerektiğinden ev aramaya başladı. İddiaya göre bir emlak sitesinde  Moda'da gördüğü evi tutmak için Akın Tan isimli kişi ile görüştü. Daha sonra şarkıcı Elver evi kiralayan kişi ile birlikte taşınacağı evi görmeye gitti. Ebru Elver evi kiralayan kişiye 6 aylık kirasını peşin ödedi. 

KİRALADIĞIM EVDE BAŞKA BİRİSİ YAŞIYORMUŞ

10 gün sonra kiraladığı evini görmek için adrese gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Dairenin kapısını içerden bir başkası açtı  ve burası benim evim dedi. Şarkıcı bunun üzerine evi kiralayan kişiyi arasa da ulaşamadı. Sahte ev ilanıyla dolandırıldığını anlayan şarkıcı Ebru Elver polis merkezine giderek evi kiralayan kişiden şikayetçi oldu.

6 AYLIK KİRA ÜCRETİNİ PEŞİN VERDİM

Emlak dolandırıcılığına maruz kaldığını söyleyen Ebru Elver yaşadıklarını şöyle anlattı, "Talihsiz bir olay yaşadık. 15 gün sonra oturduğum evden çıkmam gerekiyor. Bu nedenle Moda'da bir ev tuttum. Aradım. Buluştuk bana evi gösterdi. Evin içinde bayağı bir tadilat durumu vardı ve o yüzden kirayı da düşürdük. 6 aylık kirayı peşin verdim. Kontratımızı yaptık, imzalarımızı attık. Parayı aldı benden. 10 gün sonra eve gitmeye karar verdim. Evde birinin olduğunu gördüm. 'Ben buraya 15 gün sonra taşınacağım' dedim. 'Mümkün değil. Burası benim evim' dedi. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. 30 bin liraya yakın ödeme yaptım. Evi kiraladığım kişiyi bulamıyoruz şu an. Enteresan bir şekilde arıyor, abla şu gün bugün yatıracağım diye. Oyalamak için muhtemelen arıyor. Buradan sesleniyorum herkese lütfen dikkat edin, ev tutarken. Hayat maalesef güvenmemeyi öğretiyor insanlara. Keşke böyle olmasaydı ama yapacak bir şey yok" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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