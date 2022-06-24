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Şarköy'de elektrik tellerinden çıkan kıvılcım 25 dekar ekili buğdayı yaktı

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, tarla içindeki elektrik direklerinin tellerinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle, 25 dekar ekili buğday yandı.
Şarköy'de elektrik tellerinden çıkan kıvılcım 25 dekar ekili buğdayı yaktı

Şarköy ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde, ekili buğday tarlasının yandığı ihbarını üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman yangın söndürme ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesi ile Şarköy-Gelibolu yolu trafiğe kapatıldı. Ekiplerin 1 saatlik mücadelesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında ziyan olan 25 hektar ekili buğdayın Osman Kurt ve Mehmet Düzgen'e ait olduğu belirtildi. 

Görgü tanıklarının ifadelerine göre yangın buğday tarlasında bulanan elektrik direklerinin tellerinden düşen kıvılcımlardan kaynaklandı. Trafiğe kapatılan Şarköy- Gelibolu yolu yangının söndürülmesiyle 1 saat aranın ardından trafiğe açıldı. Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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