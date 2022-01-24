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Sarp Sınır Kapısı'nda geçen yıl 156 kaçakçılık olayı önlendi

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda 2021 yılında gümrük muhafaza görevlilerince 156 kaçakçılık olayı engellendi.
Sarp Sınır Kapısı'nda geçen yıl 156 kaçakçılık olayı önlendi

AA muhabirinin Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Kovid-19 salgını nedeniyle gümrük kapısında yaya geçişlerindeki azalışla birlikte kaçakçılık olaylarında da önceki yıllara göre azalma yaşandı.

Geçen yıl kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında önlenen 156 olayda 111 milyon 579 bin 861 lira değerinde gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Söz konusu ürünler arasında sigara, alkol, tütün, elektronik sigara, nargile tütünü, makaron, oto yedek parça, tespih, kozmetik eşya, deri, şişe kapağı, ilaç, uyuşturucu madde, şırınga, medikal dolgu malzemesi, dişçilik malzemesi, ayakkabı, el çantası, kol saati, cep telefonu, bal, arı, kraliçe arı, arı zehri, kobra yılanı zehri, akaryakıt, bilgisayar parçaları, alüminyum ve matkap uçları yer aldı.

Kaçakçılık olaylarına ilişkin 29'u yabancı uyruklu 146 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Ayrıca Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde (UYAP) haklarında yakalama kararı bulunan 1016 kişi, Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmak isterken gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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