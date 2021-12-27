  • BIST 1.904,71
  • Altın 654.14022
  • Dolar 11.3527
  • Euro 12.8399
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 3 °C
»

Sarp Sınır Kapısı'ndan bir günde 726 tır çıkış yaptı

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda 26 Aralık'ta 726 tırın çıkış yaptığı bildirildi.
Sarp Sınır Kapısı'ndan bir günde 726 tır çıkış yaptı

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Akyürek, yaptığı yazılı açıklamada, yıl sonu olması nedeniyle yoğun tır geçişi yaşanan Sarp Kara Hudut Kapısı'nda bekleyen araç sayısının azaltılabilmesi ve şoförlerin mağdur olmaması için yetkililerce sürdürülen titiz çalışmaların sonuç verdiğini belirtti.

Akyürek, 26 Aralık'ta 726 tır geçişiyle Sarp gümrüğünde yeni bir rekor kırıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizler de gümrük müdürümüz ve diğer personelle sahada gece 11.00'e kadar kalarak çalışmaları yakından takip ettik. Daha fazla araç geçişini sağlamak adına büyük özveriyle çalışmalar sürdürülüyor. Bu özveri sonucu 726 tır geçişiyle yeni bir rekor kırıldı. Bu nedenle Sarp Mülki İdare Amiri Sayın Gürkan Üçüncü'ye, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Sayın Recep Bilgin'e, Sarp Gümrük Müdürü Sayın Recai Fidan'a ve tüm gümrük çalışanlarına yoğun çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Umarım bölgemize gelen tırlar en kısa sürede sınırdan geçerek beklemek zorunda kalmayacak."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye genelinde 23 bin 103 adreste eş zamanlı 'Alkol' operasyonu başlatıldı27 Aralık 2021 Pazartesi 15:00
  • Sarp Sınır Kapısı'ndan bir günde 726 tır çıkış yaptı27 Aralık 2021 Pazartesi 14:58
  • 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı adayları için ön başvuru süreci başladı27 Aralık 2021 Pazartesi 14:04
  • RTÜK, şiddet içeren yayınlar konusunda yayıncıları uyardı27 Aralık 2021 Pazartesi 14:01
  • Milli şair Mehmet Akif Ersoy vefatının 85. yılında kabri başında anıldı27 Aralık 2021 Pazartesi 13:30
  • Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan ve Türkiye'nin özel temsilcileri arasındaki ilk toplantı Moskova'da gerçekleşecek27 Aralık 2021 Pazartesi 13:17
  • Ziyaretçilere makamlarıyla okuduğu ezanla tanınan Bursalı müezzin hayatını kaybetti27 Aralık 2021 Pazartesi 13:15
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye eskisi gibi değil. Sadece oyunbozan değil, oyun kuran bir ülke27 Aralık 2021 Pazartesi 13:11
  • Gaziantep'te iki 'pitbull'un saldırdığı Asiye Ateş'in yoğun bakım ünitesinde yakın takibi sürüyor27 Aralık 2021 Pazartesi 13:00
  • Ankara'da toplu ulaşıma zam geliyor27 Aralık 2021 Pazartesi 11:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti