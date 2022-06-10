Şaşırtan karar: Süt banyosu skandalı sonrası tazminat kazandı!

Konya'da süt kazanında banyo yaparken çekilen görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine gözaltına alınıp tutuklanan ve kısa süre sonra tahliye edilen Emre Sayar, Maliye Hazinesi'ne açtığı tazminat davasını kazandı.

Süt toplama merkezindeki işçilerden Emre Sayar'ın temizlik kazanında süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler, 6 Kasım 2020'de sosyal medyada paylaşıldı.

Uğur Turgut'un paylaştığı görüntülere tepki yağdı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla firmanın Meram Sanayi Sitesi'ndeki süt toplama merkezine giden Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin ve beraberindeki ekip, iş yerini denetledi. Denetimlerin ardından iş yerindeki ürünler imha edildi.

ONAY BELGESİ İPTAL EDİLDİ, İŞ YERİ KAPATILDI

Ayrıca firmanın işletme onay belgesi iptal edildi, faaliyetlerden menedildi ve mühürlenip kapatıldı. 5996 Sayılı Kanun gereği de hijyen gerekliliklerini aykırılıktan para cezası uygulandı. Olayla ilgili savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu.

Soruşturmayla ilgili gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut, 7 Kasım 2020'de sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Sayar ve Uğur, 12 Kasım'da avukatları aracılığıyla üst mahkemeye itiraz etti. Daha sonra Sayar ve Uğur tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Tutuksuz yargılanan 2 firma çalışanı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Türk Ceza Kanunu'nun 185'inci maddesindeki 'İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir' kapsamında yargılanmaları talep edildi.

2 SANIK DA BERAAT ETTİLER

Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 2 kişi hakkında görülen duruşmada savcı mütalaasında; sanıkların dezenfektan teknesine sıcak su ve biraz da süt artığı koyarak, iç çamaşırlarıyla banyo yaptığı görüntülerin sosyal medyadan yayınladığını belirtti.

Tekne içerisindeki maddenin süt olmadığı, videonun ardından teknede bulunan çoğunluğu sıcak su olmak üzere süt artığının imha edildiğinin tespit edildiğinin anlatıldığı mütalaada, 'zehirli madde katma' suçu iddiasıyla açılan davada teknenin süt üretimine uygun olmadığı, kişi veya kişilerin sağlığını etkileyecek bir durum olmadığı belirtilerek, 2 sanığın beraati talep edildi. Mahkeme heyeti, 21 Ekim 2021'de yapılan duruşmada sanıklar Emre Sayar ve Uğur Turgut'un beraatine karar verdi.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇTI

6 gün cezaevinde tutuklu kalan Emre Sayar, Maliye Hazinesi'ne 20 bin lira maddi, 100 bin lira da manevi olmak üzere tazminat davası açtı. Dava ile ilgili duruşma, 7 Haziran'da Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Emre Sayar için 450 lira maddi, 700 lira da manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

KAZANDIĞI TAZMİNAT RAKAMINI BEĞENMEDİ

Hükmedilen tazminatı az bulan ​Emre Sayar, avukatı aracılığıyla karara itiraz edeceğini söyledi. 6 gün suçsuz yere cezaevinde kaldığını ifade eden Sayar, "6 gün suçsuz yere cezaevinde tutuklu kaldım. Avukatım aracılığıyla 100 bin lira manevi, 20 bin lira da maddi tazminat davası açtık. Psikolojim kötü etkilendi. Sonuçta tüm dünyaya reklam olduk. İnsanlar tanıyor, iş bulamamıştım. Şimdi güçlükle bir iş buldum. Hayata tutunmaya çalışıyorum. Bu yüzden tazminat davası açtık, o da pek olumlu olmadı. Çıkan kararda maddi 450 lira, manevi ise 700 lira verilecek. Ödenecek tazminat yeterli değil. 6 gün cezaevinde boşu boşuna tutuklu olarak kaldım. Psikolojim ve aile düzenim altüst oldu" diye konuştu.

Emre Sayar'ın avukatı Mehmet Tunç ise karara itiraz edeceklerini belirterek "Maddi zararın ölçüsü; tutuklu kaldığı 6 günde uğradığı kazanç kaybı ve geliri, o dönemki asgari ücret düzeyinde olduğu için bu kadar az oldu. Manevi tazminat için komik bir rakam verildi" dedi.