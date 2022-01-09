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Satranç heyecanı sona erdi

Mamak Belediyesi, Mamak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile organize ettiği Okul Sporları Satranç Turnuvası sona erdi.
Satranç heyecanı sona erdi

Altınevler Gençlik Merkezi’nde düzenlenen turnuvaya 308 öğrenci katılırken, başarılı olan öğrencilere ödüllerini Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci verdi. Başkan Köse, “Çocuklarımızın zihinsel gelişimine katkı sunacak faaliyetlerimize devam edeceğiz” dedi.

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Mamak şampiyonlarıyla anılacak
İlçede her çocuğun en az bir spor dalında lisanslı olmalarını istediklerini ve spor çeşitliliğini her geçen gün artırdıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ı şampiyonlarıyla anılan bir ilçe haline getirmek için sportif yatırımlarımızı bir bir hayata geçiyoruz. Çocuklarımızdan tek istediğimiz bu fırsatları iyi bir şekilde değerlendirerek önemli organizasyonlarda ilçemizi temsil etmeleri” dedi.

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