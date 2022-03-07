  • BIST 1.983,81
  • Altın 909.424
  • Dolar 14.28
  • Euro 15.5551
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 2 °C
»

Savaş mağduru Kırım Tatar Türkleri Türkiye'ye minnettar

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilen bir grup Kırım Tatar Türkü, Kırklareli'ndeki öğrenci yurtlarında misafir ediliyor.
Savaş mağduru Kırım Tatar Türkleri Türkiye'ye minnettar

Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilen 120'si çocuk 204 kişilik gruba, Kredi ve Yurtlar Kurumunda en iyi şekilde bakılıyor.

MHP Kırklareli İl teşkilatı, Kırım Tatar Türklerine moral ziyaretinde bulundu.

Grup, öğrenci yurdu bahçesinde meşaleler yakarak, "Kardeşlerimiz hoş geldiniz" yazılı pankart açtı.

MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Derya Bulut tarafından Kırım Tatar Türklerine çiçek sunulurken, baklava ikram edildi.

Kırım Tatar Türklerinden Ali Muradasilov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi.

Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındıklarını belirten Muradasilov, "Bizi kabul eden Türkiye devletine teşekkür ederim. Türkiye'ye gelince bizi çok güzel karşıladılar, ağlayacaktım. Evimizden daha iyi bakılıyor bizlere. Müslüman devlet, Türk soyunu topraklarına kabul etti." dedi.

Ahdem Seyidhalilov ise ziyaretten dolayı çok duygulandıklarını belirterek, Türkiye'ye misafirperverliği için teşekkür etti

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kızılırmak Deltası'ndaki mahallede 'taşkın' korkusu07 Mart 2022 Pazartesi 09:33
  • TEM otoyolunda trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı07 Mart 2022 Pazartesi 09:32
  • Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kadın, yaralandı07 Mart 2022 Pazartesi 09:31
  • Bursa'da yağışlı hava kazaya yol açtı 1 ölü, 6 yaralı07 Mart 2022 Pazartesi 09:30
  • 6 yaşındaki kız çocuğunu yaralayıp, babasını öldüren şüphelilerden biri polis baskınında intihar etti07 Mart 2022 Pazartesi 09:29
  • Türkiye ve dünya gündemi07 Mart 2022 Pazartesi 09:24
  • Rusya 4 kentteki sivillerin çıkması için geçici ateşkes ilan etti07 Mart 2022 Pazartesi 09:17
  • TikTok ve Netflix, Rusya'daki hizmetlerini askıya aldı07 Mart 2022 Pazartesi 09:16
  • Türkgözü Sınır Kapısı yeniden yolcu trafiğine kapatıldı07 Mart 2022 Pazartesi 09:12
  • Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı, Bursa'da misafir ediliyor07 Mart 2022 Pazartesi 09:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti