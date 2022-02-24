Savaş ne kadar sürecek: Kremlin'den resmi açıklama!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesine ilişkin Kremlin'den savaşın süresi ile ilgili ilk açıklama yapıldı. Kremlin "işgal yok, operasyon hedefe varana kadar sürecek" dedi!

Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali ile ilgili Kremlin'den açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada işgalin süresi ve amacıyla ilgili bilgi verildi.

Kremlin söz konusu açıklamada operasyonun bir işgal olmadığını iddia ederken, operasyon sürecinin Putin'e bağlı olduğu ve hedeflere varılana kadar süreceği ifade edildi. "Rusya’yı demir bir perdenin arkasına kapatmanız imkansızdır. " denildi.

NATO AÇIKLAMASI

Ukrayna ile tarafsızlığı konusunda müzakere etmeye ve topraklarında NATO'ya silah yerleştirmeyi reddetme koşuluyla hazırız.