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Savaş yanlısı mitinge katılan olimpiyat şampiyonu Rus yüzücüye 9 ay men cezası

Olimpiyat şampiyonu Rus yüzücü Evgeny Rylov, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini desteklemek için düzenlenen bir mitinge katılması nedeniyle 9 ay süreyle uluslararası organizasyonlarda yarışamayacak.
Savaş yanlısı mitinge katılan olimpiyat şampiyonu Rus yüzücüye 9 ay men cezası

Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA), yaptığı açıklamada, Rylov'un 9 ay süreyle FINA organizasyonlarında yarışmasının askıya alındığını duyurdu.

Açıklamada, Rus ve Belaruslu sporcular ile yetkililerin, 2022'nin sonuna kadar hiçbir FINA etkinliğine davet edilmeyeceği hatırlatıldı.

25 yaşındaki Rylov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mart ayında Moskova'da Luzhniki Stadı'ndaki mitingine katılan birkaç sporcu arasındaydı. Mitinge katılan sporcular, kıyafetlerinde savaş yanlısı 'Z' harfini taşıyordu.

Rus yüzücü, geçen yaz Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'nda 100 metre ve 200 metre sırtüstü kategorisinde altın madalya kazanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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