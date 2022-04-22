Savaştan kaçan Ukrayna Paralimpik Yüzme Takımı İstanbul'da kampa girdi

Ukrayna Paralimpik Yüzme Takımı, ülkelerindeki savaş nedeniyle Paris Paralimpik Oyunları'na İstanbul'da hazırlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, savaştan kaçan paralimpik yüzücülerin Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nde kampa girdiği belirtildi.

Savaş sebebiyle mağdur olan, 8-24 yaşlarında 7 sporcu ve 3 antrenörün kamp için 17 Şubat'ta İstanbul'a geldiği aktarılan açıklamada, sporcuların Kasımpaşa Spor Kulübü tesislerinde konakladığı bildirildi.

Açıklamada, Paris Paralimpik Oyunları'na hazırlanan sporculara ihtiyaç duydukları malzeme desteğinin de verildiği kaydedildi.