  • BIST 1.990,75
  • Altın 899.061
  • Dolar 14.1999
  • Euro 15.538
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 1 °C
»

Savaştan kaçan Ukraynalı kadın ve çocuklar İzmir'de

Rusya'nın ülkelerine saldırması sonrası evlerini terk edip Moldova'ya sığınan Ukraynalı kadın ve çocuklar, Kuşadası'na gitmek üzere uçakla İzmir'e geldi.
Savaştan kaçan Ukraynalı kadın ve çocuklar İzmir'de

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir turizm firması öncülüğünde belediye, sivil toplum kuruluşları ve iş adamları bir araya gelip savaş mağduru kadın ve çocuklar için çalışma başlattı. Savaştan kaçan kadınların ilçeye getirilmesi için 3 otelde yer ayrıldı.

Kiev'deki evlerini terk edip çocuklarıyla Moldova'nın Kişinev şehrine sığınan Ukraynalı kadınlarla iletişime geçen firma yetkilileri, arasında çocukların da olduğu 97 kişiyi Kişinev Uluslararası Havalimanı'ndan İzmir'deki Adnan Menderes Havalimanı'na getirdi.

Burada yine firma yetkililerince karşılanan Ukraynalı kadınlar, çocuklarıyla birlikte kendileri için hazırlanan otobüslerle Kuşadası'na hareket etti.

Ukraynalı çocuklar, köpek ve oyuncaklarını da yanında getirdi.

Bir an önce barışın sağlanmasını istiyoruz"
Ukraynalı Ella Gres, gazetecilere yaptığı açıklamada, savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kaldıklarını hatırlattı.

Kendisini çok kötü hissettiğini dile getiren Gres, "Evimizi bırakıp geldik. Bir an önce barışın sağlanmasını istiyoruz. Evlerimize geri dönmek istiyoruz. Kocam vatanı savunmak için Ukrayna'da kaldı. 2 çocuğumla Türkiye'ye geldim. " dedi.

Katerina İskiva da Kiev'de yaşadığını ifade ederek "Çok uzun bir yolculuktan, bombaların atıldığı savaşın ortasından geliyoruz. Türkiye'ye teşekkür ediyoruz bizi sıcak karşıladılar, evlerini açtılar. Eşim, babam Ukrayna'da kaldı." diye konuştu.

1 yaşındaki çocuğuyla Türkiye'ye gelen İnna Konçinko ise büyük üzüntü içerisinde olduğunu belirterek "Evimizi, eşimizi orada bırakmak zorunda kaldık. Bizim savaş istemeyen halkımızı nasıl bombaladıklarını gördük. Anlatılmaz hikayeler yaşadık. Türkiye'ye gelebilmek için yolculuğumuz 2 gün sürdü." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamyondaki kasalar arasında 17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi06 Mart 2022 Pazar 10:44
  • Festivalde kardan beyaz perdede film izleyip, ateş başında ısındılar06 Mart 2022 Pazar 10:43
  • Ukrayna'nın 6 bölgesindeki 16 gaz dağıtım istasyonu kapatıldı06 Mart 2022 Pazar 10:42
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hazar koridorunun çok yoğun olarak faaliyete geçeceği bir hattı oluşturmak istiyoruz06 Mart 2022 Pazar 10:36
  • Türkiye ve dünya gündemi06 Mart 2022 Pazar 10:35
  • Savaştan kaçan Ukraynalı kadın ve çocuklar İzmir'de06 Mart 2022 Pazar 10:35
  • İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar vefat etti06 Mart 2022 Pazar 10:34
  • Sivas'ta demir cevheri yüklü 7 vagon devrildi06 Mart 2022 Pazar 10:33
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü05 Mart 2022 Cumartesi 16:51
  • Hindistan menzili artırılan süpersonik BrahMos seyir füzesini test etti05 Mart 2022 Cumartesi 16:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti