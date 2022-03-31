Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin 7. yılı

Terör örgütü DHKP-C üyelerince adliyedeki odasında rehin alındıktan sonra silahla öldürülmesinin üzerinden 7 yıl geçen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, törenlerle anılacak.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında terör örgütü DHKP-C üyelerince 7 yıl önce 46 yaşındayken şehit edildi.

Evli ve 2 çocuk babası Kiraz, 31 Mart 2015'te DHKP-C üyeleri Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında önce rehin alındı, sonra acımasızca katledildi.

AA muhabiri, Kiraz'ın geçmişi, savcılık görevleri, şehit olduğu elim olay ve faillerin yargılanma süreciyle ilgili bilgileri derledi.

Mersin İmam Hatip Lisesi'ndeyken terzide çıraklık yaparak aile bütçesine katkı sağlayan Kiraz, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1994 yılında mezun oldu. 1995 yılında hakim adayı olarak Mersin'de göreve başlayan Kiraz, sırasıyla Erzincan, Çayır, Karaman, Kazım Karabekir, Iğdır ve Osmaniye'de savcılık yaptı.

Savcı Kiraz'ın makam odasında teröristlerce rehin alınması

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına atandıktan 4 yıl sonra, 2010 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu'nda görevlendirilen Kiraz, Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturma dosyasını yürüttü. Soruşturmada ilerleme kaydeden savcı, 31 Mart 2015'te avukat gibi hareket ederek Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giren terör örgütü üyeleri Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından adliyenin 6'ncı katındaki odasında rehin alındı.

Anadolu Ajansı, olayı saat 13.56'da, "Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu Savcısı Mehmet Selim Kiraz, adliyedeki odasında rehin alındı." ifadeleriyle kamuoyuna duyurdu.

Yetkililerin yoğun uğraşları, ailesi, sevenleri, çalışma arkadaşları ve gelişmeleri anbean takip eden kamuoyunun uzun süren gergin bekleyişi, duyulan silah sesleriyle yerini endişeye bıraktı. Silah seslerinin ardından bir süre sonra vurulduğu anlaşılan Kiraz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilirken Savcı Kiraz'la ilgili Türkiye'yi acıya boğan haber, saat 23.20 sıralarında İstanbul İl Sağlık Müdürü Selami Albayrak tarafından duyuruldu. Albayrak, operasyonun ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 46 yaşındaki Mehmet Selim Kiraz'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Soruşturma süreci

Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olay gününe ilişkin paylaşılan fotoğraflarda, Kiraz'ı şehit eden teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol'un ayrı ayrı adliyeye girişleri yer aldı.

Teröristlerden birinin avukat girişinden elinde cübbeyle, diğer teröristin ise vatandaşların girdiği kapıdan arama yapılarak adliyeye girdiği belirlendi. Paylaşılan fotoğraflarda Yayla ve Doğruyol'un koridorlarda yürüdükleri, buluştuktan sonra da Kiraz'ın odasına girdikleri görüldü.

Rehin alma sırasında teröristlerin Yunanistan ile telefon görüşmesi yaptıkları ve söz konusu görüşmelerde savcının öldürülmesi talimatını aldıklarını tespit eden savcılık, 30 Mart 2016'da DHKP-C yöneticisi 9 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Eylemi gerçekleştiren teröristlere silah temin eden ve onları evinde barındırdığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Teröristlere saldırıda kullanılan silahı temin ettiği iddiasıyla aranan eski avukat Murat Canım da 27 Mart 2018'de yakalandı.

İddianameden detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 4'ü tutuklu, 1'i tutuksuz ve 9'u firari 14 kişiyle ilgili hazırlanan iddianamede, Savcı Kiraz'ın şehit edilmesi eyleminin, örgütün merkez ve genel komiteleri içinde aktif faaliyet yürüten sanıkların bilgisi, kabulü ve talimatı olmaksızın işlenmesinin mümkün bulunmadığı belirtildi.

Teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından saldırının örgütün faaliyeti çerçevesinde ve önceden yapılan planlama gereği tasarlanarak işlendiği aktarılan iddianamede, sanık Murat Canım'ın olay öncesi silahı temin ederek olayın asli faillerinden Şafak Yayla'nın kuryesi Mustafa Koçak'a verdiği öne sürüldü.

İddianamede, 9 firari sanığın, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından ikişer kez, sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım'ın ise "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede diğer sanıkların da "örgüte yardım etmek" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

- Karar 4. yılda açıklandı

Davanın görüldüğü İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde 22 Kasım 2018'de yapılan ilk duruşmada mahkeme heyeti, firari 9 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı ve kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi.

Aynı mahkeme, savcı Kiraz'ın şehit edilmesinden 4 yıl sonra, 11 Temmuz 2019'da kararını açıkladı. Tutuklu sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım'ı, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, bu sanıkları ayrıca Savcı Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili, "kasten öldürmeye yardım" suçundan 27 yıl, "kamu görevlisini silahla hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl, "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan da 3 yıl ve 2 bin 700 lira da adli para cezası olmak üzere toplam 42'şer yıl hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan tutuklu sanıklardan Cengiz Özel'e 11 yıl 3 ay ve Mithat Öztürk'e de 10 yıl hapis cezası verdi. Sanık Deniz Özel ise "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haklarında kırmızı bültenle yakalanma emri çıkarılan firari sanıklar Faruk Ereren, Hüseyin Fevzi Tekin, Mesut Demirel, Musa Aşoğlu, Nuri Eryüksel, Seher Demir, Şadi Naci Özpolat, Şerefettin Gül ve Zerrin Sarı'nın dosyaları ayrıldı.

Mahkeme heyetinin 3 Eylül 2019'da tamamladığı gerekçeli kararında da sanık Mustafa Koçak hakkında yargılama sürecindeki olumsuz tutum ve davranışları, pişmanlık duymaması nedeniyle ceza indirimi uygulanmadığı ifade edildi.

Sanık Cengiz Özel'in evinin güvenli kabul edildiği belirtilen gerekçeli kararda, terörist Şafak Yayla'nın da bu evde kaldığı anlatıldı.

İstinaf ve Yargıtay süreci

Karara bağlanan dava dosyasının temyizi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince (istinaf) gerçekleşti.

İstinaf mahkemesi, 22 Kasım 2019'da, yerel mahkemece 2 sanığa "Anayasa'yı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 3 ayrı suçtan verilen 42'şer yıl, 3 sanığa da "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen hapis cezalarının yerinde olduğuna hükmetti.

Kararın bu 5 sanık yönünden temyiz edilmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar Murat Canım, Mustafa Koçak, Cengiz Özel, Deniz Özel ve Mithat Öztürk'e verilen hapis cezalarının onanmasını talep etti. Başsavcılığın tebliğnamesinde yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun elde edildiğinin belirlendiği kaydedildi.

Sanıklardan Mustafa Koçak, 24 Nisan 2020'de açlık grevinde öldü.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 3 Temmuz 2020'de 4 sanığa verilen hapis cezalarını onadı. Daire, cezaevinde açlık grevindeyken ölen sanık Koçak hakkındaki hükmün vefatı nedeniyle bozulmasına karar verdi.

İstanbul Adliyesi'nde Kiraz için anma programı düzenlenecek

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz için görev yaptığı Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bugün anma töreni düzenlenecek. Programda konuşmaların ardından Kiraz'ın makam odasına çelenk bırakılacak.

Öğle saatlerinde mezarı da ziyaret edilecek olan savcı için adliye mescidinde okunacak mevlidin ardından şehit savcının adının verildiği konferans salonunda anma programı gerçekleştirilecek.