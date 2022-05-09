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Savcılık dört kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeği silah saydı

Ankara'da dört kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi Umut Batuhan Y, "olaydan önce köpeğin tasmasını çıkardığı" gerekçesiyle "olası kastla silahla yaralama" suçundan tutuklandı.
Savcılık dört kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeği silah saydı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya göre, 3 Mayıs'ta, Oran Sitesindeki ikametine aracıyla gelen şüpheli, otoparka aracını park ettikten sonra yanındaki siyah renkli pitbull cinsi köpeğiyle manyetik alandan geçiş yaptı. Asansöre geçen şüpheli, bahçe katına geldiğinde köpeğin tasmasını çıkardı ve köpeği dışarıda bırakıp apartmana girdi.

Bu esnada, eşi ve iki çocuğuyla apartmandan çıkan E.Ç, köpeğin üzerlerine geldiğini fark etti. Biri 7, diğeri 11 yaşındaki çocuklarının zarar görmemesi için köpeğe karşı siper olan kadın yere düştü. Eşi ve çevredekilerin müdahalesiyle köpekten kurtulabilen anne ve çocukları, apartman girişine sığındı.

E.Ç'nin yanı sıra, olaya müdahale ederken köpeğin saldırısına maruz kalan E.Ö, H.Ö. ve M.Ö, el, ayak bilekleri ile yüzlerinden yaralandı.

Şüpheli Umut Batuhan Y, savcılık ifadesinde, pitbull cinsi köpeğin kendisine ait olmadığını, köpeğin saldırgan ve yasaklı bir ırk olduğunu bilmediğini iddia etti. Köpeği yol üzerinde bulduğunu, başıboş gördüğü için aracına aldığını belirten şüpheli, köpeği site bahçesine bıraktığını söyledi.

Savcılık silah saydı
Şüpheli, ifadesinin ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık tutuklama talep yazısında, site, park, cadde ve bahçelerin, insanların özgürce bir arada yaşayacağı güvenli alanlar olması gerektiği vurgulandı.

Hayvanları Koruma Kanunu'na göre, tehlike arz eden hayvanları barındırmanın yasak olduğu aktarılan yazıda, buna rağmen şüphelinin yasak cins olarak kabul edilen pitbull beslediği kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Tehlike Arz Eden Hayvanlar" başlıklı genelgesinde, bulundurulması yasak olan hayvanların 14 Ocak 2022'ye kadar kısırlaştırılarak kayıt altına alınmasının istendiği bildirilen yazıda, veteriner hekimi tarafından düzenlenen tutanakta köpeğin kısır olmadığının belirlendiği ifade edildi.

"Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması" suçunun TCK 177. maddede düzenlendiğine işaret edilen yazıda, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Bu maddeye göre fiil nedeniyle başka bir kişinin yaralanması, 'taksirle yaralama' suçunu oluşturacaktır. Fakat bu olayda, kamera kayıtları ve diğer tutanaklar birlikte incelendiğinde, şüphelinin olay günü köpeği 'tasmasız' şekilde bırakarak bloğa giriş yaptığı, bu esnada bir kısım müştekilerin köpeğin saldırısına uğradıkları, şüphelinin tekrar blok önüne gelerek aracına binecekken köpeğin şüpheliye doğru gittiği fakat şüphelinin köpeği aracına almayarak hiçbir müdahale etmeden diğer bloğun önüne geçtiği anlaşılmıştır. Şüphelinin tasmalı olarak bloğun içine soktuğu köpeği, tasmasız bir şekilde blok önüne bırakması, 'dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılıktan' ziyade, 'bilerek ve isteyerek' köpeğin başkalarına zarar verebileceğini düşünerek 'ne olursa olsun düşüncesiyle' kasıtlı bir şekilde hareket ettiğini göstermektedir.

Ayrıca yasak cins olan pitbull cinsi köpeğin, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 6/1-f maddesinde düzenlenen 'silah' deyiminde düzenlenen fiilen saldırıda kullanılmaya elverişli olduğunu da kabul etmek gerekmektedir."

Savcılığın talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliği, şüpheliyi "olası kastla silahla yaralama" suçundan tutukladı.

TCK'nin "tanımlar"ı içeren 6. maddesinin ilgili bendi, "Silah deyiminden saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler anlaşılır." hükmünü içeriyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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