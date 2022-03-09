  • BIST 2.051,86
  • Altın 956.69
  • Dolar 14.6602
  • Euro 16.0632
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 2 °C
»

Savcıyı makamında darbeden şüpheli itiraz üzerine tutuklandı

İfade vermek için gittiği Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı O.S.'yi, 2 katibi ve 1 polis memurunu darbetmesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli Gökmen Y. soruşturmayı yürüten savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.
Savcıyı makamında darbeden şüpheli itiraz üzerine tutuklandı

Olay 4 Mart günü Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tehdit ve darp soruşturmasında 'müşteki-şüpheli' sıfatıyla yer alan 44 yaşındaki Gökmen Y. soruşturmayı yürüten Savcı O.S. ile görüşmek istedi. Savcının makam odasına giren Gökmen Y.'nin önce savcıya hakaret, ardından savcıyı darbettiği öğrenildi. Olaya müdahale etmek isteyen 2 katip ve 1 polis memurunun da şüpheli Gökmen Y. tarafından darbedildiği öğrenildi. 

Savcı O.S., 2 katip ve 1 polis memurunun darp raporu almasının ardından şüpheli Gökmen Y.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

 

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI

İfadesinde boksör olduğunu iddia eden Gökmen Y. savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklama talebini reddederek suçun niteliği, delillerin toplanmış olması ve şüphelinin kaçacağına yönelik delil bulunmaması gibi hususları dikkate alarak şüphelinin ev hapsi ve imza atmak şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasına karar verdi. 

 

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturmayı yürüten savcılık, şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti. Savcılığın itirazını değerlendiren Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesi, suçun işleniş biçimini dikkate alarak şüpheli Gökmen Y. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Gökmen Y. ifadesinde kendisinin tefecilikten dolayı müşteki olduğu dosyaya savcı O.S'nin baktığını ve ifade vermek için savcının odasına ifade vermeye gittiğini, boksör olduğunu birisine vurmak istese vuracağını anlatarak , "Kesinlikle Savcı Bey'e vurmadım. Olayı kendisine anlattığımda yanındaki kişilere bunu alın deyince ben de Savcı Bey'in yakasına yapıştım" iddiasında bulundu.

Devletin makamına saygısı olduğunu öne süren şüpheli, güvenlik güçlerince direnmediğini, ellerinin arkada olacak şekilde odadan çıkartıldığını, adalet istediğini ve tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi. Gökmen Y. Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce "Kasten basit yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna'nın Lviv şehrinde sivillere silah eğitimi veriliyor09 Mart 2022 Çarşamba 11:46
  • Savcıyı makamında darbeden şüpheli itiraz üzerine tutuklandı09 Mart 2022 Çarşamba 11:43
  • Çaldıkları 4 ton portakalı 11 bin liraya satmışlar09 Mart 2022 Çarşamba 11:40
  • Ukrayna'da Türk vatandaşlarının tahliyesi tamamlanmak üzere09 Mart 2022 Çarşamba 11:37
  • FETÖ hükümlüsü eski Danıştay hakimi, Ankara'da yakalandı09 Mart 2022 Çarşamba 11:02
  • Ukrayna’da sivillerin tahliyesi için ilan edilen geçici ateşkes başladı09 Mart 2022 Çarşamba 11:00
  • Aksaray Valisi Aydoğdu, market ve depolarda sıvı yağ denetimi yaptı09 Mart 2022 Çarşamba 10:52
  • Samsun'da öğrenci servisi kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var09 Mart 2022 Çarşamba 10:19
  • Vücuda sarılı 8 kilo 400 gram eroine 2 tutuklama09 Mart 2022 Çarşamba 10:02
  • Yem yüklü kamyonda 2,7 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi09 Mart 2022 Çarşamba 10:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti