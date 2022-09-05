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Savunma Sanayii Başkanlığı 10 bilişim personeli alacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), 10 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.
Savunma Sanayii Başkanlığı 10 bilişim personeli alacak

Kurumun konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, SSB'de tam zamanlı istihdam edilmek üzere, kıdemli sistem uzmanı, sistem uzmanı, kıdemli bilgi güvenliği uzmanı, bilgi güvenliği uzmanı, kıdemli ağ uzmanı ve ağ uzmanı pozisyonları için 10 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Adayların 20 Eylül'e kadar, e-Devlet Savunma Sanayii Başkanlığı-Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko" internet adresinden müracaat etmeleri gerekiyor. Posta yoluyla veya bizzat yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar, alım yapılacak pozisyonlardan sadece ikisine başvuruda bulunabilecek.

Başvuru sonuçları Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacak.

Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ait katılım listesi, sınav yeri, tarihi ve diğer bilgiler, SSB'nin "www.ssb.gov.tr" adlı internet sitesinde "Duyurular" bölümünden ve Kariyer Kapısı'ndan ilan edilecek.

Yazılı sınavda adaylar pozisyonlara uygun olarak genel ve özel şartlarda belirtilen tüm hususların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularında değerlendirmeye tabi tutulacak.

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