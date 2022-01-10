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Sayıştay Daire Başkanlığına İsmail Aktaş seçildi

Sayıştay Daire Başkanlığı görevine 2. Daire Üyesi İsmail Aktaş seçildi.
Sayıştay Daire Başkanlığına İsmail Aktaş seçildi

Sayıştay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Genel Kurulu toplandı.

Toplantıda yapılan seçimle Sayıştay Daire Başkanlığına, 2. Daire Üyesi İsmail Aktaş getirildi.

Aktaş, 1964 yılında Bolu'da doğdu. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Aktaş, bir süre Emniyet Genel Müdürlüğü dernek denetçiliği görevinde bulundu. Aktaş, 1992 yılında Sayıştay’da göreve başladı. 28 Mayıs 2014’ten itibaren Bölüm Başkanı olarak görev yapan Aktaş, TBMM'nin 3 Nisan 2015 tarihli 90'ıncı birleşiminde Sayıştay üyeliğine seçildi. Evli ve iki çocuk babası Aktaş, İngilizce biliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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