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Scholz ile Zelenskiy telefonda görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Scholz ile Zelenskiy telefonda görüştü

Alman Hükümetinin Sözcü Yardımcısı Christine Hoffmann tarafından yapılan açıklamaya göre, Şansölye Scholz, Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna’daki duruma ve Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakere sürecine ilişkin bilgi aldı.

Scholz’un "Rus ordusunun Buça’da ve Ukrayna'nın başka yerlerinde işlediği iğrenç savaş suçlarını kınadığı" aktarılan açıklamada, “Scholz, Almanya'nın Ukrayna halkına dayanışmasını ve tam desteğini dile getirdi. Federal hükümet, uluslararası ortaklarıyla birlikte, suçların tamamen aydınlatılması ve faillerin tespit edilerek ulusal ve uluslararası mahkemeler önünde hesap sorulmasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Scholz ve Zelenskiy’nin Ukrayna’ya daha fazla destek verilmesine ilişkin imkanları ele aldığı ve yakın temas içinde kalma konusunda anlaştığı kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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